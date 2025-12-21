في طريق كان يفترض أن يقودهم إلى لقمة العيش، تحولت رحلة أربعة شباب وأطفال من قرى أشمون إلى مشهد مأساوي لا يُنسى، بعد أن لقوا حتفهم في حادث تصادم مروع على الطريق الصحراوي القاهرة - الإسكندرية بنطاق وادي النطرون، الصدمة أصابت الأهالي الذين تابعوا أخبار أحبائهم وهم يغادرون الحياة في لحظات، بينما ظل المصابون يقاتلون للبقاء على قيد الحياة بين المستشفيات، في فاجعة هزّت قلوب قرى ساقية أبو شعرة، شنواي، والغنامية التابعة لمركز أشمون بالمنوفية.

- أسماء الضحايا والمصابين

وأسفر الحادث عن مصرع كل من: مجدي محمود محمد عبدالفتاح من قرية الغنامية، وعبد الرحمن وليد عيد ومحمود جمال من قرية شنواي، وإسراء أنور صادق من قرية ساقية أبو شعرة.

كما أُصيب 14 آخرون بإصابات متفرقة، بينهم عدد من الفتيات والشبان، منهم: ملك جمال وائل، نور رمضان الفار، شهد محمد عبدالستار، شروق فادي حسن، هايدي قدري حسن، فرح محمد أحمد، نجوى محمد عبدالستار، نرمين سمير سعيد، مينه عبدالباري الشيخ، نوام حامد محمد، جنا محمد أحمد، ونعمة إبراهيم سعد، إضافة إلى إصابة الشابين علي محمد الشافعي ورمضان أشرف بيومي. وتم نقل المصابين على الفور إلى المستشفيات القريبة لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، بينما أودعت جثامين الضحايا مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

- تفاصيل الحادث

وأكد الأهالي أن الصدمة كانت كبيرة، خاصة أن الضحايا كانوا في طريقهم لقضاء مصالحهم اليومية، قبل أن تتحول الرحلة إلى مأساة أليمة هزّت القرى الثلاث، في الوقت الحالي، ينتظر ذوو الضحايا استخراج تصاريح الدفن تمهيدًا لتشييع الجثامين إلى مثواهم الأخير بمقابر قراهم، وسط حزن شديد وألم لا يوصف.

وكشفت التحريات أن الحادث وقع نتيجة تصادم بين سيارة ميكروباص وأخرى نقل ثقيل (تريلا) على الطريق الصحراوي، مما أسفر عن وفاة 4 أشخاص وإصابة آخرين. وتم التحفظ على الجثامين وبدأت الجهات المعنية التحقيق في ظروف الحادث ورفع آثار التصادم لتسيير حركة المرور.