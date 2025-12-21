إعلان

هل أنقذ الطفل "مهدي" قطار المنوفية؟.. السكة الحديد تكشف السر وراء توقف الرحلة

كتب : أحمد الباهي

04:37 م 21/12/2025
المنوفية- أحمد الباهي:

كشف مصدر مسؤول بهيئة السكة الحديد، أن الرواية المتداولة بشأن إنقاذ طفل لقطار ركاب بمنطقة الحامول في محافظة المنوفية غير دقيقة، مؤكدًا أن سائق القطار هو من اكتشف الخلل بنفسه وتعامل مع الموقف وفق قواعد السلامة المتبعة.

وأوضح المصدر في تصريحات لمصراوي، أن قائد القطار رقم 544 المتجه من طنطا إلى القاهرة شعر بثِقَل غير طبيعي في حركة القطار أثناء مروره أمام محطة الحامول بمركز منوف، ما دفعه إلى تهدئة السرعة، وبالنظر للخلف لاحظ تصاعد غبار كثيف وانحراف إحدى العربات عن مسارها، وعلى الفور اتخذ قرار الوقوف الاضطراري دون تلقي أي تنبيه من ركاب أو أطفال.

وأكد المصدر أن سائقي القطارات يمكنهم بسهولة ملاحظة أي خلل فني أو اختلال في التوازن نتيجة خبرتهم الطويلة ومعرفتهم الدقيقة بحركة سير القطار وتوزيع الأحمال، نافيًا صحة ما تردد عن قفز طفل من القطار لتحذير السائق.

وأشار إلى أن العربة رقم 16346 خرجت جزئيًا عن القضبان بسبب سقوط جزء معدني من الجرار، ما أدى إلى توقف مؤقت لحركة القطارات على الخط، قبل أن تنتقل فرق الطوارئ وفنيو السكة الحديد إلى موقع الحادث لرفع العربة وتأمين المسار وإعادة الحركة لطبيعتها دون وقوع أي إصابات بين الركاب.

وكان عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا خلال الساعات الماضية منشورات وقصصًا تفيد بإنقاذ طفل يُدعى مهدي السيد، القطار من كارثة محققة أثناء توجهه من شبين الكوم إلى منوف، وهي الرواية التي لاقت انتشارًا واسعًا وتفاعلًا كبيرًا قبل نفيها رسميًا.

هيئة السكة الحديد قطار المنوفية محافظة المنوفية

