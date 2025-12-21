إعلان

في مشهد فلكي وسياحي نادر.. تعامد الشمس على معابد الكرنك بحضور آلاف السياح- فيديو وصور

كتب : مصراوي

08:48 ص 21/12/2025
الأقصر - محمد محروس:

شهدت معابد الكرنك بمحافظة الأقصر، صباح اليوم الأحد، ظاهرة تعامد الشمس في مشهد فلكي وسياحي نادر، بحضور الدكتور هشام أبو زيد نائب محافظ الأقصر، وعددا من القيادات السياحية والآثرية، وسط مشاركة آلاف السائحين والزائرين من مختلف الجنسيات.

توافد الزوار منذ الساعات الأولى من الصباح لمتابعة لحظة تعامد أشعة الشمس داخل أروقة معابد الكرنك، في حدث يعكس عظمة الحضارة المصرية القديمة ودقة المصريين القدماء في علوم الفلك والهندسة المعمارية.

وأكد نائب محافظ الأقصر، أن ظاهرة تعامد الشمس تمثل إحدى العلامات الفريدة التي تبرز المكانة التاريخية والآثرية لمعابد الكرنك، إذ تسهم في تنشيط الحركة السياحية ووضع الأقصر على خريطة السياحة الثقافية والفلكية عالميًا.

وأوضح الدكتور بهاء عبد الجابر مدير آثار البر الغربي، أن الظاهرة تعد دليلًا جديدًا على عبقرية المصري القديم في ربط العمارة بالمعتقدات الدينية والظواهر الكونية، مشيرا إلى أن مثل هذه الفعاليات تلقى اهتمامًا واسعًا من السائحين ووسائل الإعلام العالمية.

وشهد الحدث تنظيمًا سياحيًا وأمنيًا محكمًا، إلى جانب فقرات فنية وتراثية، عكست روح الحضارة المصرية، في أجواء احتفالية نالت إعجاب الحضور ورسخت صورة الأقصر كعاصمة للسياحة الثقافية في العالم.

تعامد الشمس على معابد الكرنك تعامد الشمس معبد الكرنك الأقصر ظاهرة تعامد الشمس محافظة الأقصر الدكتور هشام أبو زيد نائب محافظ الأقصر

