كشف المستشار طاهر الخولي، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن التيارات الإرهابية تكفر بعضها البعض حتى داخل السجون، فيما يعد مؤشراً على عمق الانقسامات الفكرية بين هذه التنظيمات.

وقال خلال حواره مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج "الصورة" على قناة النهار: "في السجن، كان التكفيري أو الجهادي يرفض الصلاة خلف الإخواني، فهم جميعاً يكفرون بعضهم البعض".

وأشار الخولي، الذي قضى 16 عامًا في نيابة أمن الدولة، إلى أن مواجهة الإرهاب تتطلب معركة فكرية موازية للمواجهة الأمنية، مضيفًا: "يجب مواجهة الإرهاب وأفكاره من المنبع قبل مواجهة الإرهابي نفسه".

وتحدث وكيل تشريعية النواب عن حادثة استعراض ميليشيات الأزهر عام 2006، مؤكداً: "كانت المرة الأولى التي بدأت فيها الجماعة المحظورة باستعراض قوتها، بهدف إرسال رسالة للدولة بأن لديها قوة عسكرية وقادرة على استخدام العنف".

وكشف الخولي عن تحقيق أجراه مع محمد مرسي عام 2009، قائلاً: "حققت معه حين كان يقود مظاهرات أمام نادي القضاة وتم حبسه 6 أشهر".

وأضاف المستشار طاهر الخولي، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب: "لم أتوقع أبداً بعد التحقيق معه أن يصبح يومًا ما رئيسًا للجمهورية.. مصر كبيرة عليهم جدًا".

كما وصف الخولي ما تم اكتشافه أثناء تفتيش أماكن مبيت التنظيم في مدينة الأزهر الجامعية، حيث عُثر على أسلحة ومعدات تدريب مشابهة لتدريبات حركة حماس، مما يؤكد أن التيار الإسلامي كان يكشف عن نواياه العسكرية ويعلن قدرته على حماية فكره بالسلاح.