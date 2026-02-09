الزراعة عن أسعار الدواجن قبل رمضان: الكيلو الحي لن يتجاوز 80 جنيهًا

أكد الدكتور خالد جاد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الوزارة تعمل على زيادة المعروض من السلع عبر أكثر من ألف منفذ بأسعار مخفضة لمواجهة عمليات الاحتكار، مؤكدًا عدم وجود أزمة في أي سلعة.

وأضاف جاد، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الحياة اليوم" عبر قناة "الحياة" أن الوزارة لديها شبكة واسعة من منافذ البيع تشمل الأسواق الثابتة والمتحركة والسيارات المتنقلة بالإضافة إلى معارض "أهلاً رمضان"، مشيرًا إلى استمرار خطة التوسع في هذه الشبكة لتوفير المنتجات بكميات وفيرة.

وتابع قائلًا: "نعمل على اتجاهين: زيادة المنافذ لتوفير المنتجات، وتكثيف الحملات التفتيشية لمنع التلاعب في الجودة، خاصة مع اقتراب المواسم الدينية".

وفيما يتعلق بأزمة ارتفاع أسعار الدواجن بشكل خاص، كشف المتحدث الرسمي للزراعة عن خطة طارئة تم التنسيق بشأنها مع وزارة التموين وجهاز مستقبل مصر.

وأوضح: "قمنا بتنسيق مع وزير التموين ووزير الزراعة ورئيس جهاز مستقبل مصر لاستيراد كميات من الدواجن لمواجهة الاحتكار في الأسواق، وليس لأننا نحتاجها محليًا".

وشدد على أن هذه الخطوة تهدف لزيادة المعروض بأسعار تنافسية قبل رمضان، مع وضع سقف سعري واضح، قائلًا: "الكيلو الحي لن يزيد عن 80 جنيهاً في أي حال من الأحوال".

وأكد جاد أن جميع السلع ستكون متاحة بكميات وفيرة قبل شهر رمضان، ضمن استراتيجية شاملة تهدف إلى ضرب الاحتكار وضمان وصول المنتجات للمواطنين بأسعار عادلة، مع الحفاظ على جودتها عبر تكثيف الرقابة على منافذ الذبح والتوزيع.