إعلان

الزراعة عن أسعار الدواجن قبل رمضان: الكيلو الحي لن يتجاوز 80 جنيهًا

كتب- حسن مرسي:

01:11 ص 09/02/2026

أسعار الدواجن

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أكد الدكتور خالد جاد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الوزارة تعمل على زيادة المعروض من السلع عبر أكثر من ألف منفذ بأسعار مخفضة لمواجهة عمليات الاحتكار، مؤكدًا عدم وجود أزمة في أي سلعة.

وأضاف جاد، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الحياة اليوم" عبر قناة "الحياة" أن الوزارة لديها شبكة واسعة من منافذ البيع تشمل الأسواق الثابتة والمتحركة والسيارات المتنقلة بالإضافة إلى معارض "أهلاً رمضان"، مشيرًا إلى استمرار خطة التوسع في هذه الشبكة لتوفير المنتجات بكميات وفيرة.

وتابع قائلًا: "نعمل على اتجاهين: زيادة المنافذ لتوفير المنتجات، وتكثيف الحملات التفتيشية لمنع التلاعب في الجودة، خاصة مع اقتراب المواسم الدينية".

وفيما يتعلق بأزمة ارتفاع أسعار الدواجن بشكل خاص، كشف المتحدث الرسمي للزراعة عن خطة طارئة تم التنسيق بشأنها مع وزارة التموين وجهاز مستقبل مصر.

وأوضح: "قمنا بتنسيق مع وزير التموين ووزير الزراعة ورئيس جهاز مستقبل مصر لاستيراد كميات من الدواجن لمواجهة الاحتكار في الأسواق، وليس لأننا نحتاجها محليًا".

وشدد على أن هذه الخطوة تهدف لزيادة المعروض بأسعار تنافسية قبل رمضان، مع وضع سقف سعري واضح، قائلًا: "الكيلو الحي لن يزيد عن 80 جنيهاً في أي حال من الأحوال".

وأكد جاد أن جميع السلع ستكون متاحة بكميات وفيرة قبل شهر رمضان، ضمن استراتيجية شاملة تهدف إلى ضرب الاحتكار وضمان وصول المنتجات للمواطنين بأسعار عادلة، مع الحفاظ على جودتها عبر تكثيف الرقابة على منافذ الذبح والتوزيع.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

أسعار الدواجن عمرو أديب وزارة الزراعة خالد جاد

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

حظك اليوم وتوقعات الأبراج 9-2: مشكلة لهذا البرج.. ومكافأة وحب لهؤلاء
علاقات

حظك اليوم وتوقعات الأبراج 9-2: مشكلة لهذا البرج.. ومكافأة وحب لهؤلاء

حدث بالفن | إيقاف مطربة وتعرض والد فنان لوعكة وفنانة ترتبط برجل متزوج
زووم

حدث بالفن | إيقاف مطربة وتعرض والد فنان لوعكة وفنانة ترتبط برجل متزوج
موسم الرياض يتصدر قائمة العلامات التجارية بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا ضمن
زووم

موسم الرياض يتصدر قائمة العلامات التجارية بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا ضمن
عرض سعودي لنجم الأهلي وتأجيل الحسم بعد كأس العالم.. ما القصة؟
رياضة محلية

عرض سعودي لنجم الأهلي وتأجيل الحسم بعد كأس العالم.. ما القصة؟
تحرك عاجل في الجيزة بعد فيديو "القمامة" بالأهرامات.. لجنة ثلاثية لفحص المنطقة
أخبار مصر

تحرك عاجل في الجيزة بعد فيديو "القمامة" بالأهرامات.. لجنة ثلاثية لفحص المنطقة

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

ضياء داوود: لا توجد حياة سياسية في مصر.. والأحزاب "مصنوعة" -(فيديو)