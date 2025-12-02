منع سير النقل الثقيل على كوبري قناطر إسنا الجديدة

أعلنت إدارة قناطر إسنا الجديدة بمحافظة الأقصر وقف مرور شاحنات النقل الثقيل على كوبري قناطر إسنا الجديد، اعتبارًا من اليوم الثلاثاء الموافق 2 ديسمبر 2025، وذلك تنفيذًا لتوجيهات محافظ الأقصر المهندس عبد المطلب عمارة، في إطار خطة المحافظة لضمان السلامة العامة وسرعة إنجاز أعمال الصيانة الدورية.

وأكدت الإدارة أن قرار الإغلاق الجزئي يأتي بهدف حماية الأهالي والحفاظ على كفاءة الكوبري خلال فترة الإصلاح، مشيرة إلى أن فرق الصيانة تعمل على مدار الساعة للانتهاء من الأعمال المطلوبة في أسرع وقت ممكن.

وناشدت جميع سائقي النقل الثقيل الالتزام بالتعليمات والطرق البديلة المعلنة، لتسهيل حركة المرور وضمان عودة الكوبري للعمل بطاقته الطبيعية فور الانتهاء من الصيانة.