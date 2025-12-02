إعلان

تفعيل العمل على مدار 24 ساعة بمكتب صحة قليوب المحطة

كتب : أسامة عبدالرحمن

12:57 م 02/12/2025

مديرية الصحة بالقليوبية

أعلنت مديرية الشئون الصحية بمحافظة القليوبية، بدء تشغيل مكتب صحة قليوب المحطة (قليوب ثان) للعمل على مدار 24 ساعة يوميًا، ضمن جهود المديرية لتسهيل حصول المواطنين على الخدمات الصحية وضمان استمراريتها دون انقطاع.

ويأتي هذا الإجراء تنفيذًا لتوجيهات الأستاذ الدكتور أسامة الشلقاني، وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، ويوازي العمل الجاري بمكتب صحة أول ببنها الذي يعمل بنفس النظام، لتصبح الخدمة متاحة على مدار الساعة في المكتبين.

وأشار مسؤولو المديرية، إلى أن تشغيل المكتب بنظام العمل المتواصل يهدف إلى تقليل التكدس، وتسريع إنهاء الإجراءات الرسمية، وتوفير الخدمات الصحية الحيوية بسهولة أكبر، كما يأتي ضمن خطة لتطوير مكاتب الصحة وتحسين مستوى أدائها بما يتماشى مع متطلبات المواطنين.

وجرى اعتماد هذا الإجراء تحت إشراف الدكتور أسامة أبو عامر، مدير عام الطب الوقائي، والدكتورة رغدة الغباشي، مسئولة مكاتب الصحة بالمحافظة، في إطار متابعة مستمرة لتحسين آليات العمل وجودة الخدمات المقدمة.

وأكدت المديرية، أن الخطوة تمثل تطورًا مهمًا نحو تعزيز جودة الخدمات الصحية وسهولة الوصول إليها في أي وقت.

وزارة الصحة بالقليوبية مكتب صحة قليوب الخدمات الصحية

