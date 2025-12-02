تحرير 701 محضر تمويني ضد مخابز ومحلات تجارية بالشرقية

أعلن المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، عن استمرار تكثيف الحملات اليومية على الأسواق والمخابز والأنشطة التجارية بمختلف مراكز المحافظة، بهدف ضبط المنظومة التموينية والتصدي لمحاولات الغش التجاري والتلاعب بالسلع المدعمة.

وأكد المحافظ أنه لن يُسمح بالمساس بحقوق المواطنين، مشددًا على اتخاذ إجراءات رادعة ضد المخالفين لضمان وصول الدعم لمستحقيه.

من جانبه، أوضح المهندس السيد حرز الله، وكيل وزارة التموين بالشرقية، أن الأجهزة الرقابية شنت حملات تفتيشية مكثفة خلال الفترة من 23 إلى 29 نوفمبر 2025، أسفرت عن تحرير 701 محضر تمويني متنوع.

وشملت المحاضر 501 محضر لأصحاب المخابز البلدية والسياحية والمطاحن، لتنوع المخالفات ما بين نقص وزن الرغيف، إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، توقف عن الإنتاج بدون مبرر، والعمل بدون ترخيص.

كما جرى تحرير 200 محضر لأصحاب المحال التجارية، شملت قضايا تتعلق بالسلع الغذائية وغير الغذائية ومخالفات متنوعة.

وأكد محافظ الشرقية، أن هذه الحملات تأتي ضمن خطة شاملة لضبط الأسواق وتحسين جودة السلع المقدمة للمواطنين، مع الاستمرار في تنفيذ حملات يومية واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية بحق المخالفين.