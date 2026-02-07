إعلان

"كنت بضحك معاه".. ضبط شاب اعتدى على شخص من ذوي الهمم بسوهاج

كتب : عمار عبدالواحد

10:54 ص 07/02/2026 تعديل في 10:59 ص

ضبط متهم - تعبيرية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

ضبطت الأجهزة الأمنية بمدينة طهطا شمال محافظة سوهاج شابًا متهمًا بالاعتداء على أحد الأشخاص من ذوي الإعاقة بالصفع أثناء سيره في الشارع.

واعترف المتهم، ويدعى "م"، بأن الواقعة تمت بقصد المزاح مع المجني عليه "م"، وتم تحرير المحضر اللازم، فيما تولت النيابة العامة التحقيقات في الواقعة.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بمحافظة سوهاج، وخاصة على موقع "فيس بوك"، مقطع فيديو يظهر فيه الشاب وهو يصفع شخصًا من ذوي الإعاقة، ما أثار حالة من الغضب والاستياء بين مستخدمي الموقع.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الأجهزة الأمنية ذوي الهمم النيابة العامة فيس بوك محافظة سوهاج

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

القناة الناقلة لمباراة الأهلي وشبيبة القبائل في دوري أبطال أفريقيا
رياضة محلية

القناة الناقلة لمباراة الأهلي وشبيبة القبائل في دوري أبطال أفريقيا
شعبة الدواجن تكشف أسباب ارتفاع الأسعار وتحدد موعد الانخفاض
أخبار مصر

شعبة الدواجن تكشف أسباب ارتفاع الأسعار وتحدد موعد الانخفاض
سعر الذهب اليوم في مصر يرتفع ببداية تعاملات السبت
اقتصاد

سعر الذهب اليوم في مصر يرتفع ببداية تعاملات السبت
البابا تواضروس يترأس احتفالية تخريج دفعات "تيتش" اليوم بوادي النطرون
أخبار مصر

البابا تواضروس يترأس احتفالية تخريج دفعات "تيتش" اليوم بوادي النطرون
تحذير للحجاج.. اليوم آخر فرصة لاستخراج شهادة الاستطاعة الصحية
أخبار مصر

تحذير للحجاج.. اليوم آخر فرصة لاستخراج شهادة الاستطاعة الصحية

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان