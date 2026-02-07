"كنت بضحك معاه".. ضبط شاب اعتدى على شخص من ذوي الهمم بسوهاج

ضبطت الأجهزة الأمنية بمدينة طهطا شمال محافظة سوهاج شابًا متهمًا بالاعتداء على أحد الأشخاص من ذوي الإعاقة بالصفع أثناء سيره في الشارع.

واعترف المتهم، ويدعى "م"، بأن الواقعة تمت بقصد المزاح مع المجني عليه "م"، وتم تحرير المحضر اللازم، فيما تولت النيابة العامة التحقيقات في الواقعة.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بمحافظة سوهاج، وخاصة على موقع "فيس بوك"، مقطع فيديو يظهر فيه الشاب وهو يصفع شخصًا من ذوي الإعاقة، ما أثار حالة من الغضب والاستياء بين مستخدمي الموقع.