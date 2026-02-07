إعلان

ارتفاع أسعار البيض اليوم السبت بالأسواق (موقع رسمي)

كتب : مصراوي

11:15 ص 07/02/2026

أسعار البيض

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتبت- ميريت نادي:

ارتفع متوسط سعر كرتونة البيض، خلال تعاملات اليوم السبت 7-2-2026، مقارنة بأسعار أمس، وفق بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء.

وقد تختلف الأسعار في بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء عن بعض مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار البيض

كرتونة البيض (متوسط السعر باختلاف النوع): 148.12 جنيه، بزيادة 6.01 جنيه.

كرتونة البيض البلدي: 156.9 جنيه، بزيادة 7.03 جنيه.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

سعر كرتونة البيض أسعار البيض مجلس الوزراء كرتونة البيض البلدي

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

تحذير للحجاج.. اليوم آخر فرصة لاستخراج شهادة الاستطاعة الصحية
أخبار مصر

تحذير للحجاج.. اليوم آخر فرصة لاستخراج شهادة الاستطاعة الصحية
مقترح التبرع بالجلد يثير أزمة| أميرة صابر تكشف الأسباب.. وخالد منتصر ينتقد
أخبار مصر

مقترح التبرع بالجلد يثير أزمة| أميرة صابر تكشف الأسباب.. وخالد منتصر ينتقد
القناة الناقلة لمباراة الأهلي وشبيبة القبائل في دوري أبطال أفريقيا
رياضة محلية

القناة الناقلة لمباراة الأهلي وشبيبة القبائل في دوري أبطال أفريقيا
بحضور بسمة وفيدرا وهالة خليل.. عرض فيلم "البحث عن داود عبدالسيد" في دار
زووم

بحضور بسمة وفيدرا وهالة خليل.. عرض فيلم "البحث عن داود عبدالسيد" في دار
بداخله سحر- 5 فوائد مذهلة للكيوي على صحة الجسم
نصائح طبية

بداخله سحر- 5 فوائد مذهلة للكيوي على صحة الجسم

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان