زيلينسكي: روسيا ترفض المسار الدبلوماسي وتواصل التصعيد

مصطفى الشاعر

اتهم الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، روسيا بتقويض المسار الدبلوماسي "عمدا" عبر موجة جديدة من الضربات العسكرية العنيفة.

وبحسب وسائل إعلام أوكرانية، شدد زيلينسكي على أن استمرار القصف الروسي يمثل "إعلانا صريحا باستمرار الحرب ورفضا قاطعا لأي حلول سلمية مطروحة".

وفي رسالة حازمة للمجتمع الدولي، طالب الرئيس الأوكراني الحلفاء بضرورة الرد على هذا التصعيد بزيادة الدعم العسكري والضغط الدبلوماسي.

وفي وقت سابق، كشف زيلينسكي، عن حصيلة الضحايا العسكريين منذ اندلاع الغزو الروسي قبل قرابة أربعة أعوام، مؤكدا مقتل 55 ألف جندي أوكراني، من بينهم "عسكريون محترفون ومجندون في الخدمة الإلزامية".