طائرات فلبينية وأمريكية تجري سلسلة من التدريبات في جزيرة لوزون

كتب : مصراوي

11:15 ص 07/02/2026

طائرات فلبينية وأمريكية تجري سلسلة من التدريبات في

د ب أ

أعلن سلاح الجو الفلبيني اليوم السبت أن طائرات فلبينية وأمريكية أجرت سلسلة من التدريبات في الفترة من الثاني حتى السادس من فبراير في مواقع مختلفة في جزيرة لوزون.

وقالت المتحدثة باسم سلاح الجو الفلبيني، كريستينا باسكو في بيان لها "تضمنت المشاركة الثنائية سلسلة من الأنشطة الجوية المنسقة التي تهدف إلى تعزيز التعاون بين القوات الفلبينية والأمريكية"، حسب وكالة أنباء الفلبين اليوم السبت.

وأضافت المتحدثة "أجرت وحدات سلاح الجو الفلبيني وسلاح الجو الأمريكي في المحيط الهادئ دورية جوية ثنائية للقاذفات وتمرين بالذخيرة الحية من مواقع متعددة، بما في ذلك قاعدة ارنيستو رابينا الجوية في مدينة تارلاك وفوق بحر غرب الفلبين".

كما تم تقديم الدعم من قبل قيادة العمليات الخاصة الأمريكية في المحيط الهادئ وقوات مشاة البحرية الأمريكية في المحيط الهادئ.

وقالت باسكو "من خلال هذه الأنشطة الجوية المشتركة والدعم متعدد المجالات، واصل سلاح الجو الفلبيني تعزيز الشراكات الدفاعية ودعم قدرتها على حماية المجال الجوي الوطني والحفاظ على السيادة".

طائرات فلبينية وأمريكية تدريبات في جزيرة لوزون سلاح الجو الفلبيني سلاح الجو الأمريكي

