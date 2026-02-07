إعلان

محافظ أسيوط يوجه بمتابعة المدارس مع انطلاق الفصل الدراسي الثاني

كتب : محمود عجمي

11:12 ص 07/02/2026

اللواء دكتور هشام أبوالنصر محافـظ أسيوط

أسيوط - محمود عجمي:

وجّه اللواء الدكتور هشام أبوالنصر، محافظ أسيوط، بضرورة المتابعة اليومية والمستمرة لجميع المدارس على مستوى المحافظة مع بدء الفصل الدراسي الثاني، لضمان انتظام الدراسة وتحقيق أعلى معدلات الانضباط منذ اليوم الأول.

وأكد المحافظ أن المرحلة الحالية تتطلب تكثيف المرور الميداني من قيادات مديرية التربية والتعليم، وعلى رأسهم محمد إبراهيم دسوقي، وكيل الوزارة، ومديرو الإدارات التعليمية بالمحافظة، لمراجعة سير العمل في المدارس ورصد أي معوقات قد تواجه العملية التعليمية، والتعامل معها فورًا، مع الالتزام بالخطة الدراسية والجداول الزمنية المقررة.

وأشار أبوالنصر إلى أهمية جودة اليوم الدراسي، وعدم الاكتفاء بالحضور الشكلي، مع تفعيل دور المعلمين داخل الفصول وشرح المناهج بطريقة تضمن تحقيق استفادة حقيقية للطلاب، خاصة في ظل تطبيق المناهج المطوّرة بجميع المراحل التعليمية.

كما وجّه المحافظ بالاستمرار في تطبيق الإجراءات الصحية والوقائية داخل المدارس، والتعامل السريع مع أي حالات مرضية بالتنسيق مع مديرية الصحة وهيئة التأمين الصحي، حفاظًا على صحة الطلاب والعاملين ومنع انتشار الأمراض المعدية.

وشدد أبو النصر على دعم الأنشطة التربوية الهادفة، وربطها ببناء شخصية الطالب وتنمية روح الانتماء والانضباط، مع التركيز على الأنشطة التي تكشف المواهب وتدعم الطلاب المتميزين، إلى جانب غرس القيم الإيجابية والسلوكيات السليمة داخل المجتمع المدرسي.

محافظ أسيوط يوجه بمتابعة المدارس بدء الفصل الدراسي الثاني بأسيوط اللواء هشام أبوالنصر محافظة أسيوط

فيديو قد يعجبك



