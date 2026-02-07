"قالهم أنا دايخ".. تفاصيل وفاة شخص أثناء مباراة كرة قدم بالمنوفية

المنوفية - أحمد الباهي:

لفظ أحمد محمد أبو ذكرى، من قرية كفر الباجور التابعة لمركز الباجور بمحافظة المنوفية، أنفاسه الأخيرة إثر إصابته بسكتة قلبية مفاجئة، أثناء مشاركته في مباراة كرة قدم ودية مع أصدقائه بقرية سنجلف لاودن بدائرة المركز.

وكان الفقيد قد تجمع كعادته مع أصدقائه فيما يُعرف بيوم "كبار السن"، وخلال سير المباراة شعر بدوار مفاجئ دون أي احتكاك، ما دفعه إلى التوقف عن اللعب قائلاً لزملائه: "آسف يا جماعة أنا دايخ ومش قادر"، قبل أن يجلس على الأرض ويسقط بعدها فاقدًا الوعي.

وأوضح مصدر من القرية أن الحاضرين حاولوا إسعافه فورًا عقب تدهور حالته الصحية، وتم نقله بسيارة خاصة إلى مستشفى الباجور التخصصي، إلا أنه توفي في الطريق متأثرًا بهبوط حاد في الدورة الدموية وتوقف عضلة القلب، وذلك في نحو الساعة 5:15 مساءً.

وشُيعت جنازته في تمام الساعة التاسعة مساء الجمعة من مسجد عباد الرحمن بقرية كفر الباجور، وسط حالة من الحزن الشديد التي خيمت على أهالي القرية وأصدقائه ومحبي كرة القدم بالمركز، لما عُرف عنه من سيرة طيبة وعلاقات طيبة بين معارفه.