إعلان

70 جنيهًا لكيلو البلطي.. أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم

كتب : ميريت نادي

11:22 ص 07/02/2026

أسعار الأسماك والمأكولات البحرية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

استقرت أسعار الأسماك والمأكولات البحرية، خلال تعاملات اليوم السبت 7-2-2026، مقارنة بأسعار أمس بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الأسماك اليوم

سعر كيلو السمك البلطي: يتراوح بين 64 و70 جنيهًا.

سعر كيلو مكرونة سويسي: يتراوح بين 75 و145 جنيهًا.

سعر كيلو السبيط والكاليماري: يتراوح بين 250 و400 جنيه.

سعر كيلو كابوريا: يتراوح بين 50 و180 جنيهًا.

سعر كيلو الجمبري الصغير: يتراوح بين 200 و400 جنيه.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

أسعار الأسماك اليوم أسعار المأكولات البحرية سوق العبور لتجارة الجملة سعر كيلو السمك البلطي سعر كيلو مكرونة سويسي

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

القناة الناقلة لمباراة الأهلي وشبيبة القبائل في دوري أبطال أفريقيا
رياضة محلية

القناة الناقلة لمباراة الأهلي وشبيبة القبائل في دوري أبطال أفريقيا
بدء التقديم لمعاهد معاوني الأمن 2026 للذكور والإناث عبر موقع الداخلية (الشروط
حوادث وقضايا

بدء التقديم لمعاهد معاوني الأمن 2026 للذكور والإناث عبر موقع الداخلية (الشروط
معتمد جمال: "استعدينا لمواجهة زيسكو.. ومشاكل إيقاف القيد تؤثر على الفريق"
رياضة عربية وعالمية

معتمد جمال: "استعدينا لمواجهة زيسكو.. ومشاكل إيقاف القيد تؤثر على الفريق"
بحضور بسمة وفيدرا وهالة خليل.. عرض فيلم "البحث عن داود عبدالسيد" في دار
زووم

بحضور بسمة وفيدرا وهالة خليل.. عرض فيلم "البحث عن داود عبدالسيد" في دار
عمامة وجلباب..انطلاق الفصل الدراسي الثاني بالمعاهد الأزهرية في أسيوط (
أخبار المحافظات

عمامة وجلباب..انطلاق الفصل الدراسي الثاني بالمعاهد الأزهرية في أسيوط (

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان