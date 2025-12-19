على مساحة 56 فدانًا.. أبرز المعلومات عن مشروع صرف صحي الهجارسة بسوهاج

سوهاج - عمار عبدالواحد:

تتفقد منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، يرافقها اللواء عبدالفتاح سراج، محافظ سوهاج، اليوم الجمعة، مشروع محطة معالجة صرف صحي الهجارسة، وذلك ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمحافظة سوهاج.

ويرصد "مصراوي" في التقرير التالي أبرز المعلومات عن المشروع، حيث تبلغ تكلفة محطة معالجة صرف صحي الهجارسة 40 مليونًا و982 ألف جنيه، بطاقة تصميمية تصل إلى 2000 متر مكعب يوميًا، وتعمل بنظام المعالجة الثلاثية. كما يتبع المشروع مزرعة معالجة الهجارسة، بتكلفة 27 مليونًا و483 ألف جنيه.

وتضم محطة صرف صحي الهجارسة 18 حوض صرف، وبركة ري، إلى جانب مباني الأمن والاستعلامات، والإدارة، والمعمل، ومبنى توليد الكهرباء، وخزان المعالجة، والمرشحات الرملية، وبيارة ناتج غسيل المرشحات.

وتبلغ المساحة الإجمالية للمشروع 56 فدانًا، ويخدم أهالي قرى الهجارسة، وأولاد غريب، والكوامل بحري، بالإضافة إلى جامعة سوهاج الجديدة.

وتُعد محطة المعالجة والمزرعة جزءًا من مشروع تجمع الهجارسة، الذي يضم محطة رفع الهجارسة، ومحطة رفع أولاد غريب، وشبكة انحدار بطول 18 ألفًا و624 مترًا طوليًا، إلى جانب تنفيذ 2437 وصلة منزلية. وبلغت التكلفة الإجمالية لمشروع تجمع الهجارسة نحو 96 مليونًا و785 ألف جنيه.