إعلامي مجلس الوزراء: لا صحة لزيادة أسعار سيارات نقل المياه بمحافظة مطروح

كتب : مصراوي

04:02 م 16/12/2025

سيارات نقل المياه

القاهرة- أ ش أ:

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد حول زيادة أسعار سيارات نقل المياه سواء بمحافظة مطروح أو أي محافظة أخرى مشيرا إلى أنه لا أساس له من الصحة .

وأوضح المركز الإعلامي - في بيان له اليوم الثلاثاء- أن الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي،أكدت أن أسعار سيارات نقل المياه بمطروح ثابتة كما هي دون أي زيادات، حيث يبلغ سعر السيارة سعة 10 أطنان 80 جنيهًا.

ووفقًا للشركة، أشار المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إلى أنه تم تفعيل منظومة التسجيل التلقائي لإيصالات سيارات المياه بالمحافظة، بما يعفي المواطنين من مشقة التوجه إلى "الغراب" لتسجيل الإيصال.

وأوضح البيان أن هناك خدمة مميزة اختيارية إضافية لطلب المياه هاتفيًا، بالسعر الحر، ولا تؤثر نهائيًا على الخدمة العادية المدعمة للمواطنين.

وتهيب الشركة بالمواطنين عدم الانسياق وراء المعلومات المغلوطة التي تستهدف إثارة الرأي العام، واستقاء المعلومات من الصفحة الرسمية للشركة فقط.

سيارات نقل المياه أسعار سيارات نقل المياه مجلس الوزراء

