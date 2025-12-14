رئيس جامعة بنها: محو أمية 4312 مواطنًا خلال شهر نوفمبر

أعلن الدكتور ناصر الجيزاوي، رئيس جامعة بنها، أن الجامعة نجحت في محو أمية 4312 دارسًا خلال شهر نوفمبر 2025، وذلك وفقًا للنتائج التي أعلنتها الهيئة العامة لتعليم الكبار.

وأكد الدكتور الجيزاوي أن جامعة بنها تولي ملف محو الأمية اهتمامًا بالغًا، وتضطلع بتنفيذ هذا المشروع القومي من خلال كوادرها البشرية من أعضاء هيئة التدريس والطلاب، بهدف محو أمية مواطني محافظة القليوبية، وذلك تحت إشراف متخصصي الجامعة والمشاركين في تنفيذ المشروع.

وأشار رئيس الجامعة إلى التأكيد على ضرورة استغلال إمكانات الجامعة والاستفادة من قدراتها المختلفة لدعم خطط الدولة والمشاركة الفعالة في المشروع القومي لمحو الأمية وتعليم الكبار، وذلك في إطار الدور المجتمعي الذي يقوم به قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة، ومتابعة تنفيذ خطة الدولة لإعلان «مصر بلا أمية»، تحقيقًا لأهداف خطة التنمية المستدامة «رؤية مصر 2030».

ومن جانبه، أوضح الدكتور طه عاشور، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن الجامعة تحرص على المشاركة الفاعلة في الحملة القومية لمحو الأمية التي تتبناها الدولة، من خلال مشاركة عدد من الكليات العلمية والأدبية، إيمانًا بدور الجامعة وكلياتها ومراكزها البحثية في خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والمساهمة في القضايا القومية، وعلى رأسها قضية الأمية لما تمثله من مخاطر حقيقية على نمو وتطور المجتمع المصري.