إعلان

أسماء المصابين في حادث تسمم غذائي بالقليوبية

كتب : أسامة عبدالرحمن

12:58 م 14/12/2025

تسمم غذائي - ارشيفية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أُصيب 5 أشخاص بحالات تسمم غذائي، إثر تناولهم وجبة طعام غير صالحة بمنطقة الخصوص في محافظة القليوبية، وجرى نقلهم إلى مستشفى الدمرداش.

وشملت أسماء المصابين: سلوى نبيل زكى 25 سنة، وبيتر أشرف 20، وكراز أشرف 12 سنة، وجرى إسعاف حالتين في ذات المكان ونقل المصابين لمستشفى الدمرداش، وتحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق.

وتلقت مديرية أمن القليوبية إخطارًا من إدارة شرطة النجدة، يفيد بورود إشارة من أحد المستشفيات باستقبال 5 مصابين يعانون من أعراض تسمم غذائي، بدائرة قسم شرطة الخصوص.

وانتقلت قوة أمنية إلى محل البلاغ، وتبين أن المصابين تعرضوا لحالات التسمم عقب تناولهم وجبة طعام غير صالحة، وجرى نقلهم إلى المستشفى لتلقي الإسعافات والرعاية الطبية اللازمة بمستشفى الدمرداش وتم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

تسمم غذائي ضحايا تسمم غذائي القليوبية

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

تحذير دولي: الذهب لم يعد ملاذا آمنا لهذا السبب
فيديو وصور- لحظة إزاحة الستار عن تمثال أمنحتب في كوم الحيتان بالأقصر
بالترتيب.. الصحة تكشف عن الفيروسات الأكثر انتشارا وموقف كورونا: كيف تفرق بينها؟
سعر الذهب اليوم في مصر يرتفع ببداية تعاملات الأحد
حالة الطقس اليوم.. أمطار وشبورة وانخفاض في الحرارة