أسماء المصابين في حادث تسمم غذائي بالقليوبية

أُصيب 5 أشخاص بحالات تسمم غذائي، إثر تناولهم وجبة طعام غير صالحة بمنطقة الخصوص في محافظة القليوبية، وجرى نقلهم إلى مستشفى الدمرداش.

وشملت أسماء المصابين: سلوى نبيل زكى 25 سنة، وبيتر أشرف 20، وكراز أشرف 12 سنة، وجرى إسعاف حالتين في ذات المكان ونقل المصابين لمستشفى الدمرداش، وتحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق.

وتلقت مديرية أمن القليوبية إخطارًا من إدارة شرطة النجدة، يفيد بورود إشارة من أحد المستشفيات باستقبال 5 مصابين يعانون من أعراض تسمم غذائي، بدائرة قسم شرطة الخصوص.

وانتقلت قوة أمنية إلى محل البلاغ، وتبين أن المصابين تعرضوا لحالات التسمم عقب تناولهم وجبة طعام غير صالحة، وجرى نقلهم إلى المستشفى لتلقي الإسعافات والرعاية الطبية اللازمة بمستشفى الدمرداش وتم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.