سباقات خيول وعروض كاراتيه أمام وزير الشباب في الوادي الجديد

قدمت فرق الكاراتيه والخيالة بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الأحد، عروضا قتالية وسباقات للخيول العربية بساحة نادي الهجن والفروسية بمدينة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد، أمام الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة على هامش فعاليات ختام مهرجان الوادي الجديد الأول للرياضات التراثية بمشاركة 5 دول عربية ومحافظات مصرية.

وكانت قد استقبل اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، ترافقه السيدة حنان مجدى نائب المحافظ، صباح اليوم، الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وذلك في مستهل زيارته للمحافظة لتفقد وافتتاح عدد من المنشآت الرياضية، بحضور اللواء خالد فودة مستشار رئيس الجمهورية للمناطق الحدودية، والمهندس حازم أشموني محافظ الشرقية.

ومشاركة وحضور كل من اللواء جمال امبابي محافظ الوادي الجديد الأسبق ، الدكتور هادي الصبيان المستشار الثقافي للسفارة اليمنية، الدكتور علي مهدي مستشار سفير السودان، الدكتور حسن القلا رئيس مجلس أمناء جامعة بدر، واللواء حازم حسني رئيس الاتحادين المصري والأفريقي للرماية ولفيف من الإعلاميين وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالتزامن مع فعاليات ختام مهرجان الوادي الجديد الدولي للرياضات التراثية والفنون، الذى تستضيفه المحافظة بمشاركة نخبة من ممثلي المؤسسات العربية والدولية، ووفود القبائل العربية، والمتسابقين من مختلف محافظات الجمهورية في تظاهرة ثقافية وتجمعٍ رياضي يعكس عمق الأصالة العربية وثراء التراث الثقافي بالمحافظة.

ومن المقرر أن تتضمن زيارة الوزير تفقد وافتتاح عددٍ من المشروعات الرياضية، ومتابعة الأنشطة والفعاليات المقامة بالقرية التراثية شمال مدينة الخارجة، بجانب عقد لقاءات مع شباب المحافظات المشاركة، وحضور فعاليات الحفل الختامي للمهرجان.

وكانت محافظة الوادي الجديد، نظمت المهرجان الأول للرياضات التراثية في الفترة من 11- 14 ديسمبر الجاري بمشاركة وفود من دول عربية ومحافظات مصرية بمقر نادي الهجن والفروسية بمدينة الخارجة.