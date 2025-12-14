إعلان

تصدعات وانهيارات مفاجئة بالمنازل.. ماذا يحدث في قرية جريس بالمنوفية؟

كتب : أحمد الباهي

12:18 م 14/12/2025
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
    انهيار منزل آخر بالقرية
  • عرض 8 صورة
    شباب القرية يواصلون إخلاء المنازل من الأثاث
  • عرض 8 صورة
    الأهالي يبدأون إخلاء المنازل
  • عرض 8 صورة
    منزل هجره أصحابه فور الانهيار
  • عرض 8 صورة
    انهيار جزئي لأحد المنازل المشيدة بالطوب اللبن
  • عرض 8 صورة
    نقل الطوب المتساقط لتسهيل أعمال الإزالة
  • عرض 8 صورة
    طفل يبحث بين الأنقاض على متعلقاته

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

المنوفية- أحمد الباهي:

انهارت 8 منازل بقرية جريس التابعة لمركز أشمون في محافظة المنوفية، بعد ظهور شروخ وتصدعات خطيرة فضلاً عن انهيارات جزئية في منازل مشيّد أغلبها بالطوب اللبن، ما دفع أجهزة محافظة المنوفية للتحرك الفوري حفاظًا على أرواح الأهالي، وإخلاء المنازل من قاطنيها.

بدأت القصة بوصول بلاغ، الخميس الماضي، يفيد بوجود تصدعات مفاجئة في عدد من المنازل، وعلى الفور تحركت الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، وتقرر إخلاء السكان، قبل أن تبدأ أعمال الإزالة فعليًا اعتبارًا من أمس الجمعة.

وكشف مصدر مسؤول بمحافظة المنوفية لموقع مصراوي، أن قرارًا صدر من اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، يقضي بإزالة 6 منازل بالطوب اللبن آيلة للسقوط، وترميم منزلين آخرين شُيدا بالخرسانة المسلحة، نظرًا لسلامة الأساسات الخاصة بهما، وذلك تجنبًا لوقوع أي خسائر بشرية.

وأوضح المصدر أن المنازل المتضررة تتراوح مساحتها بين 30 و50 مترًا، مشيرًا إلى أن التقرير المبدئي يرجّح وجود اشتباه في تسريب مياه أدى إلى الانهيار الجزئي للمنازل، مع انتظار صدور التقرير الرسمي النهائي من المحافظة خلال الأيام المقبلة.

وأضاف أن الأهالي بدأوا بالفعل في إزالة المنازل المقرر هدمها، بمساعدة عدد من أبناء القرية، تمهيدًا لإعادة بنائها مرة أخرى، بعد اتخاذ الإجراءات القانونية ورفع دعوى قضائية ضد شركة مياه الشرب والصرف الصحي للمطالبة بتعويضات عن الأضرار التي لحقت بهم.

وفي إطار الدعم المجتمعي، أعلن أحد المرشحين لانتخابات مجلس النواب عن تبرعه بمبلغ 100 ألف جنيه لمساندة المتضررين، كما أعلن عدد من المرشحين والجمعيات الأهلية فحص الواقعة تمهيدًا لتقديم دعم مادي للأهالي والمساهمة في إعادة بناء المنازل المنهارة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

قرية جريس بالمنوفية انهيارات منازل انهيارات مفاجئة محافظة المنوفية إبراهيم أبو ليمون

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

تحذير دولي: الذهب لم يعد ملاذا آمنا لهذا السبب
فيديو وصور- لحظة إزاحة الستار عن تمثال أمنحتب في كوم الحيتان بالأقصر
بالترتيب.. الصحة تكشف عن الفيروسات الأكثر انتشارا وموقف كورونا: كيف تفرق بينها؟
سعر الذهب اليوم في مصر يرتفع ببداية تعاملات الأحد
حالة الطقس اليوم.. أمطار وشبورة وانخفاض في الحرارة