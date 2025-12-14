تصدعات وانهيارات مفاجئة بالمنازل.. ماذا يحدث في قرية جريس بالمنوفية؟

المنوفية- أحمد الباهي:

انهارت 8 منازل بقرية جريس التابعة لمركز أشمون في محافظة المنوفية، بعد ظهور شروخ وتصدعات خطيرة فضلاً عن انهيارات جزئية في منازل مشيّد أغلبها بالطوب اللبن، ما دفع أجهزة محافظة المنوفية للتحرك الفوري حفاظًا على أرواح الأهالي، وإخلاء المنازل من قاطنيها.

بدأت القصة بوصول بلاغ، الخميس الماضي، يفيد بوجود تصدعات مفاجئة في عدد من المنازل، وعلى الفور تحركت الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، وتقرر إخلاء السكان، قبل أن تبدأ أعمال الإزالة فعليًا اعتبارًا من أمس الجمعة.

وكشف مصدر مسؤول بمحافظة المنوفية لموقع مصراوي، أن قرارًا صدر من اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، يقضي بإزالة 6 منازل بالطوب اللبن آيلة للسقوط، وترميم منزلين آخرين شُيدا بالخرسانة المسلحة، نظرًا لسلامة الأساسات الخاصة بهما، وذلك تجنبًا لوقوع أي خسائر بشرية.

وأوضح المصدر أن المنازل المتضررة تتراوح مساحتها بين 30 و50 مترًا، مشيرًا إلى أن التقرير المبدئي يرجّح وجود اشتباه في تسريب مياه أدى إلى الانهيار الجزئي للمنازل، مع انتظار صدور التقرير الرسمي النهائي من المحافظة خلال الأيام المقبلة.

وأضاف أن الأهالي بدأوا بالفعل في إزالة المنازل المقرر هدمها، بمساعدة عدد من أبناء القرية، تمهيدًا لإعادة بنائها مرة أخرى، بعد اتخاذ الإجراءات القانونية ورفع دعوى قضائية ضد شركة مياه الشرب والصرف الصحي للمطالبة بتعويضات عن الأضرار التي لحقت بهم.

وفي إطار الدعم المجتمعي، أعلن أحد المرشحين لانتخابات مجلس النواب عن تبرعه بمبلغ 100 ألف جنيه لمساندة المتضررين، كما أعلن عدد من المرشحين والجمعيات الأهلية فحص الواقعة تمهيدًا لتقديم دعم مادي للأهالي والمساهمة في إعادة بناء المنازل المنهارة.