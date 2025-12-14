مصرع طالبة وسائق في حادث انقلاب سيارة بترعة غرب الإسكندرية

الإسكندرية - محمد البدري ومحمد عامر:

انتشلت فرق الإنقاذ النهري، مساء اليوم الأحد، جثماني طالبة وسائق كانا مفقودين إثر حادث انقلاب سيارة نصف نقل في ترعة بقرية مصطفى إسماعيل، التابعة لحي العامرية ثان غرب الإسكندرية.

وكانت السيارة تقل سبع طالبات، حين اختلت عجلة القيادة بسبب وجود سيارة أخرى بجانبها، ما أدى إلى انحرافها وسقوطها في المياه.

وتمكن الأهالي من إنقاذ ست طالبات فور وقوع الحادث، بينما تواصلت أعمال البحث حتى جرى انتشال الجثمانين وإخراج السيارة من المياه.

وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث فور تلقي البلاغ، وفرضت كردونًا أمنيًا لتأمين المنطقة، فيما تولت جهات التحقيق اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، بعد تحرير المحضر الخاص بالواقعة.

