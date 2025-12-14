إعلان

حريق سيارة نقل ثقيل أعلى دائري بهتيم.. والحماية المدنية تتدخل

كتب : أسامة عبدالرحمن

11:47 ص 14/12/2025

حريق سيارة - ارشيفية

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

تمكنت قوات الحماية المدنية بالقليوبية، من السيطرة على حريق نشب في سيارة تريلا أعلى دائري بهتيم دائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة، دون وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح، وتمت أعمال التبريد لمنع تجدد النيران بالسيارة مرة أخرى

تلقى اللواء أشرف جاب الله مدير أمن القليوبية، إخطارا من اللواء هيثم شحاته مدير الحماية المدنية بالقليوبية، يفيد ورود بلاغ لعمليات الحماية المدنية بنشوب حريق بسيارة نقل ثقيل أعلى الطريق الدائري بمنطقة بهتيم بشبرا الخيمة.

انتقلت قوات الحماية المدنية بالقليوبية، ورجال الأمن، لموقع نشوب الحريق بالسيارة، وتم الدفع بسيارتي إطفاء، وبفضل جهود رجال الحماية المدنية بالقليوبية تم السيطرة على الحريق ومنع امتداده لباقي أجزاء السيارة، دون وقوع ثمة إصابات أو خسائر بشرية.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بانتداب المعمل الجنائي لبيان سبب الحريق، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

قوات الحماية المدنية حريق الحماية المدنية حريق سيارة

