"وصلة هزار" انتهت بجريمة.. مصرع طفل خنقًا على يد صديقه بالدقهلية

الدقهلية – رامي محمود:

لقي طفل مصرعه خنقًا على يد صديقه أثناء اللعب في الشارع بقرية "اللوزي" التابعة لمركز شربين بمحافظة الدقهلية، حيث وصل إلى المستشفى جثة هامدة تحمل آثار خنق.

تلقى اللواء عصام الدين هلال، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، اللواء محمد عز، يفيد بورود بلاغ من نقطة تأمين مستشفى شربين بوصول طفل يبلغ من العمر 10 سنوات متوفى.

وانتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة شربين، بقيادة المقدم أحمد عوض، رئيس المباحث، إلى المستشفى، وبالفحص، تبين وفاة الطفل "حسن عطية حسن عبد الرازق"، 10 سنوات، ووجود آثار خنق ظاهرة عليه، وجرى نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى شربين المركزي تحت تصرف النيابة العامة.

وكشفت التحريات المبدئية، أن الحادث وقع في قرية اللوزي نتيجة خنق من أحد الأصدقاء أثناء وصلة "هزار" تحولت إلى مأساة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الحادث.