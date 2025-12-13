المنيا- جمال محمد:

شارك الفنان أشرف عبدالباقي، في ندوة حفل ختام مهرجان المنيا الدولي للمسرح، مساء اليوم السبت، والذي تنظمه فرقة تياترو الصعيد بالمنيا، بحضور المخرج خالد جلال والمخرج مازن الغرباوي، والفنان حمزة العيلي والفنان أمير صلاح، وعدداً من فناني المسرح بالدول العربية.

وأدار الندوة التي عقدت على مسرح ديوان محافظة المنيا، المخرج الشاب كيرو صابر مؤسس فرقة تياترو الصعيد بالمنيا ورئيس المهرجان.

وتحدث الفنان أشرف عبدالباقي عن بدايته في التمثيل وشغفه بالمسرح، وكيف كان يسعى بقوة لإثبات حضوره هو والشباب المبتدئين، وصولاً لشهرته وتأسيسه للعديد من الفرق ومنها تياترو مسرح ومسرح مصر والمشروع الحالي "سُكسيه".

ونصح عبد الباقي شباب المنيا خلال حديثه قائلاً: أوعى حد فيكم يستخسر عافيته في عمل ما يحب .. إبدأ وهتوصل وحتى لو موصلتش كفاية بتعمل اللي بتحبه".

وأكد الفنان أشرف عبد الباقى أن فرقة تياترو الصعيد بالمنيا نموذج قوي على وجود شباب طموح ومؤمن بالمسرح في كل ربوع مصر مضيفاً: بنشوف مطاعم بتبدأ من المحافظات وبتكمل في القاهرة .. هو احنا أقل منهم في إيه.. برضو هيبقى عندنا مسرح وهيكمل ".