بالأسماء.. إصابة 14 شخصًا في حادث تصادم ميكروباص وملاكي بالبحيرة

كتب : أحمد نصرة

08:19 م 13/12/2025

إسعاف - أرشيفية

البحيرة – أحمد نصرة

أُصيب 14 شخصًا اليوم السبت، إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وأخرى ملاكي على طريق "شبرا أوسيم – كوم حمادة" بمحافظة البحيرة.

انتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث وتبين إصابة كل من: محمد حلمي 28 عامًا، أحمد محمد إبراهيم 22 عامًا، محمد رمضان السيد 17 عامًا، محمد بدوي بدر 19 عامًا، علوان محمد علوان 18 عامًا، محمد إبراهيم رضوان 53 عامًا، فايزة زكريا العمروسي 65 عامًا، عمرو فهيم صبحي 18 عامًا، أسمه إبراهيم حجازي 20 عامًا، إسلام بسيوني فتحي 19 عامًا، جمال إبراهيم بدر 18 عامًا، أروى محمود النجار 18 عامًا، بسمة السيد جابر 20 عامًا، حمادة محمد عمران 54 عامًا.

ونقلت سيارات الإسعاف المصابين إلى مستشفى كوم حمادة التخصصي لتلقي العلاج اللازم، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

