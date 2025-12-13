إعلان

محافظ كفر الشيخ يحيل شكوى أزمة أسمدة مزارعي البرلس للفحص

كتب : إسلام عمار

09:08 م 13/12/2025

النائب وليد زيتون عضو مجلس الشيوخ

كفر الشيخ - إسلام عمار:

أحال اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ كفر الشيخ، شكوى مزارعي مركز البرلس بشأن عدم صرف مستلزمات الزراعة لهم بعد إعادة أراضيهم للزراعة مرة أخرى عقب تعديهم عليها بالبناء، وذلك للفحص والعرض.

كان النائب وليد زيتون، عضو مجلس الشيوخ عن محافظة كفر الشيخ، تقدم بمذكرة إلى المحافظ تضمنت توجه عدد كبير من المزارعين في مركز البرلس إلى الجمعية الزراعية الواقع في نطاقها أراضيهم لصرف الأسمدة بعد عودة تلك الأراضي للانتاج الزراعي فابلغهم مدير الجمعية بأن تلك الأراضي محرر لها محاضر مخالفات تعدي علي الأرض الزراعية.

وأكد عضو مجلس الشيوخ النائب وليد زيتون لـ"مصراوي"، أن هؤلاء المزارعين فوجئوا بمسئولي الجمعية يبلغوهم بأنه محرر لهم محاضر مخالفة من 1 يناير 2022 بسبب تعديهم بالبناء على تلك الأراضي ووفقًا للقانون واللوائح المنظمة لذلك لا يجرى صرف الأسمدة لهم بناء على التعليمات الواردة إليهم في ذلك الشأن.

وقال زيتون: إن مزارعي مركز البرلس أزالوا كل التعديات من على الأراضي الزراعية، وتمكنوا من عودتها مرة أخرى وأصبحت ذات إنتاج زراعي للمحاصيل الزراعية وبناء على ذلك يستوجب صرف المستلزمات الزراعية لهم لكن مسئولي الزراعة في بلطيم وكفر الشيخ اشترطوا الحصول على موافقة محافظ كفر الشيخ بخصوص هذا الشأن.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ أنه وفق ذلك جرى التقدم بمذكرة إلى محافظ كفر الشيخ من أجل إجراء حلول لتلك المشكلة خاصة أن تلك الأراضي تم رجوعها الى حالتها الطبيعية الأولى وزراعتها زراعات جيدة والمحاصيل القائمة فيها تعتبر انتاج قومي وعصب للانتاج الزراعي للبلاد.

وليد زيتون مزارعي البرلس محافظ كفر الشيخ أزمة الأسمدة

