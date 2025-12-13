سانا: إصابات بين القوات السورية والأمريكية إثر حادث إطلاق نار قرب تدمر

وكالات

قالت وكالة الأنباء السورية "سانا" نقلًا عن مصدر أمني، إن قوات أمن سورية وقوات أمريكية تعرضت لإطلاق نار قرب مدينة تدمر أثناء تنفيذ جولة ميدانية مشتركة.

وأفاد المصدر الأمني، بإصابة عنصرين من قوات الأمن السورية وعدد من أفراد القوات الأمريكية ومقتل مطلق النار قرب مدينة تدمر، لافتًا إلى أن مروحيات أمريكية تدخلت لإجلاء المصابين إلى قاعدة التنف بعد حادث إطلاق النار.

وقبل قليل، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بسماع أصوات إطلاق نار في مدينة تدمر تزامنًا مع زيارة وفد من التحالف الدولي، كما شهدت المنطقة تحليقًا مكثفًا لطائرات أمريكية واستنفارًا أمنيًا للقوات الحكومية السورية.