جنوب سيناء - رضا السيد:

شهدت جبال مدينة سانت كاترين في جنوب سيناء إقبالًا كبيرًا من السائحين المصريين والأجانب، للاحتفال بـ اليوم العالمي للجبال والاستمتاع بالأجواء الساحرة من أعلى قمة جبلية في مصر، وهي قمة جبل موسى.

وقال سليمان الجبالي، دليل بدوي ومرشد سياحي، إن المدينة شهدت إقبالًا سياحيًا منذ أمس الخميس، خاصة من محبي تسلق الجبال والاستمتاع بالطبيعة الجبلية الفريدة وما تحويه من مظاهر طبيعية متنوعة، وذلك تزامنًا مع اليوم العالمي للجبال الموافق 11 ديسمبر من كل عام.

وأضاف الجبالي أن السائحين صعدوا جبل موسى منذ مساء أمس، إلى جانب المشاركين في المبادرة التي أطلقها فريق إدارة رضاء المنتفعين بفرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بجنوب سيناء، بالتعاون مع فريق "إيكو فريند" بمحمية سانت كاترين الطبيعية ووحدة طب أسرة الإسباعية، بهدف إبراز الدور الحيوي للجبال والتعريف بالمكانة العالمية لجبل موسى في أجواء استثنائية تمتزج فيها روح الطبيعة بقدسية المكان، احتفالًا باليوم الدولي للجبال واليوم العالمي للتغطية الصحية الشاملة.

وأوضح "الجبالي" أن السائحين ظلوا على قمة الجبل حتى صباح اليوم للاستمتاع بمشهد تعانق السحب مع قمم الجبال، وهو مشهد طبيعي فريد يعجز عن تصويره أدق الفنانين. كما حرص فريق رضاء المنتفعين على تقديم فعاليات توعوية للسائحين، تجمع بين رسالة البيئة والصحة، انطلاقًا من حقيقة أن حماية الطبيعة ورعاية الإنسان مساران لا ينفصلان، وأن صحة الكوكب هي الوجه الآخر لصحة البشر.

وأشار "الجبالي" إلى أن السائحين أشادوا بدور الرعاية الصحية بالمحافظة، لحرصها على تقديم التوعية الصحية ونشر الوعي بأهمية الجبال والتنوع البيولوجي الفريد لمحمية سانت كاترين، إضافة إلى تسليط الضوء على المكانة الاستثنائية لجبل موسى كموقع ديني مقدس للديانات السماوية الثلاث، وتراث ثقافي وتاريخي يرتبط بأهمية صحة الإنسان، خاصة أن الجبال تمنح الهواء النقي والسكينة.

يُذكر أن جنوب سيناء تضم عددًا من الجبال ذات قدسية دينية وطبيعة بيئية مميزة، وتشتهر جبال سانت كاترين بالثلوج والأمطار. ويعد جبل موسى أعلى قمة جبلية في مصر، حيث يتجاوز ارتفاعه 1,600 متر عن سطح البحر، مما يمنحه طبيعة مميزة من الثلوج وبرودة شديدة، إذ تتراوح درجة حرارته شتاءً بين 5 و-3 درجات مئوية، وترتفع صيفًا إلى 22 درجة مئوية نهارًا. كما يضم الجبل أحد أقدس المزارات المسيحية، وهو دير القديسة كاترين السكندرية، الذي تم تشييده في القرن الرابع الميلادي ويعد من أبرز المعالم الدينية في سيناء.