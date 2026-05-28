تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية ارتفاع درجات الحرارة يومي الإثنين والثلاثاء 1 و2 يونيو 2026، ليسود طقس حار إلى شديد الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية، مع ذروة الارتفاع في جنوب البلاد.

وأوضحت الهيئة، في بيان، أن الطقس خلال هذه الفترة يكون حارًا إلى شديد الحرارة نهارًا، بينما يميل للاعتدال ليلًا على معظم الأنحاء، مع استمرار التباين الواضح في درجات الحرارة بين شمال وجنوب البلاد.

وفيما يلي بيان درجات الحرارة المتوقعة:

درجات الحرارة الإثنين 1 يونيو 2026

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: 33/22.

- السواحل الشمالية: 27/20.

- شمال الصعيد: 36/23.

- جنوب الصعيد: 40/26.

درجات الحرارة الثلاثاء 2 يونيو 2026

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: 33/22.

- السواحل الشمالية: 27/20.

- شمال الصعيد: 37/24.

- جنوب الصعيد: 41/27.

وأكدت الهيئة أن جنوب البلاد سيظل الأكثر تأثرًا بالكتل الهوائية الحارة خلال هذه الفترة، محذرة من التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال ساعات الذروة، خاصة في محافظات الصعيد.