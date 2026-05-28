أُطلقت طائرات مسيّرة مفخخة من الأراضي اللبنانية باتجاه شمال إسرائيل، في هجوم جوي مكثف جديد، ما دفع قيادة الجبهة الداخلية الإسرائيلية إلى تفعيل صفارات الإنذار بشكل مكثف في عدة مستوطنات بالجليل الغربي والأعلى، ودعت المستوطنين إلى التوجه فورا إلى الملاجئ.

وجاء هذا الإجراء الطارئ عقب نجاح أنظمة الرصد والمراقبة التابعة للجيش الإسرائيلي في تتبع واكتشاف طائرة مسيّرة مفخخة جرى إطلاقها من الأراضي اللبنانية وحلقت فوق المستوطنات الحدودية، مما دفع السلطات المحلية لتوجه النداءات للمستوطنين بضرورة توخي الحذر والتوجه فورا نحو الملاجئ المحصنة.

انطلاق صافرات الإنذار في مستوطنة مرغليوت بالجليل الأعلى

وفي تطور ميداني متزامن، أفادت الجبهة الداخلية بشن هجوم جوي آخر أسفر عن إطلاق وتفعيل صفارات الإنذار في مستوطنة مرغليوت والمناطق المحيطة بها في الجليل الأعلى.

وأوضحت الجبهة، أن الأجهزة الدفاعية رصدت طائرة بدون طيار انقضاضية تجاوزت خط الحدود قادمة من الجبهة اللبنانية وتعمل القوات الجوية وسلاح المدفعية على محاولة اعتراض الهدف وتعطيل التهديد قبل وصوله إلى المنشآت الحيوية والتجمعات السكنية داخل المستوطنة.

توسيع رقعة الإنذارات لتطال المنارة وشمال إسرائيل

على صعيد اتساع رقعة الاستهداف الجوي، أكدت قيادة الجبهة الداخلية الإسرائيلية، أن صفارات الإنذار عادت لتدوي مجددا وبشكل متتالٍ في مستوطنتي مرغليوت والمنارة الواقعتين في القطاع الشمالي لإسرائيل، حيث جاء هذا الإنذار المتجدد نتيجة رصد وملاحقة طائرة مسيّرة جديدة أُطلقت من لبنان وحاولت اختراق جدار الحماية الجوي للمنطقة.

وتعيش البلدات والمستوطنات الشمالية حالة من الاستنفار الأمني والعسكري الشديد تحسبا لسقوط شظايا الصواريخ الاعتراضية أو انفجار الطائرات الموجهة.

استمرار الاشتباكات اليومية على الحدود ومخاوف من انهيار اتفاق وقف النار

تأتي هذه التطورات المتسارعة على الرغم من اتفاق إسرائيل ولبنان على وقف إطلاق النار الشهر الماضي، حيث يواصل الطرفان خوض اشتباكات شبه يومية وعنيفة.

وكانت الهجمات الإسرائيلية قد انحصرت إلى حد كبير في المناطق الواقعة جنوب نهر الليطاني، حيث تحتل قوات الاحتلال مساحة واسعة من الأراضي على طول الشريط الحدودي.

في المقابل، يواصل حزب الله اللبناني، استهدافه الممنهج للمجمعات والمستوطنات الحدودية الإسرائيلية باستخدام الطائرات بدون طيار والصواريخ، مما يهدد بانهيار التهدئة الهشة.