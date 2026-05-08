يكشف الفنان محمد برطش، عن مجموعة جديدة من أعماله في معرض «الأساطير المصرية وسطح الكون»، الذي يُفتتح يوم الاثنين 11 مايو 2026 في تمام الساعة السادسة، بإحدى الساحات الفنية بمنطقة وسط القاهرة ويستمر حتى 31 مايو.

يعيد هذا المعرض قراءة مفاهيم الكون في الحضارة المصرية القديمة من خلال لغة تشكيلية تجريدية معاصرة. مستلهِمًا من “نون” — الحالة الأولى السابقة للخلق — يبني برطش أسطحًا تصويرية تتقاطع فيها المادة مع البعد الميتافيزيقي، حيث تتحول اللوحة إلى مجال حيّ للطاقة والتشكّل.

في قلب الأعمال تتكرر كتلة ضوئية مركزية، تستحضر لحظة ظهور “بن بن” وقوة “أتوم” الخالقة. لا يسعى الفنان إلى تمثيل الأسطورة، بل إلى تفكيكها وإعادة صياغتها بصريًا عبر الحركة والكثافة والتوتر. وتعكس تقنيته القائمة على التراكم اللوني أسطحًا متعدّدة الطبقات، حيث يتعامل اللون كطاقة ديناميكية تتحول بين التكوين والتلاشي.

تتردد داخل الأعمال إشارات كونية: رحلة رع الدائمة، الحضور الكامن لأپيب، واتساع نوت التي تحتضن السماء. هذه العناصر لا تظهر كرموز مباشرة، بل تتجسد ضمن البنية الداخلية للعمل، لتدعو المتلقي إلى تجربة إدراكية وتأملية مفتوحة.

يشكّل عنوان المعرض الفرعي «من نفس أتوم إلى الوعي — صوت النجوم» محوره المفاهيمي، حيث يُقارب الكون بوصفه سطحًا حيًا وحميمًا، لا فضاءً بعيدًا، بل مجالًا تتردد عليه أولى محاولات الإنسان لفهم الوجود.

تنطلق تجربة برطش من إيمان عميق بأن العمل الفني يظل مفتوحًا لتعدد التأويلات، وأن كل مشاهدة تُنتج قراءة مختلفة. وفي هذا السياق، تتحول اللوحة إلى مساحة حسّية وذهنية في آنٍ واحد، تتقاطع فيها التجربة الشخصية مع الإدراك البصري.

كما يستند عمله إلى ظاهرة “الباريدوليا” — ميل العقل إلى إدراك أنماط مألوفة داخل أشكال غير محددة — مما يتيح للمتلقي إسقاط معانيه الخاصة على العمل، لتصبح اللوحة مجالًا مفتوحًا للتفاعل والتخيّل.

على مستوى أوسع، تنفتح تجربة برطش على دور الفن في المجتمع، حيث يُنظر إليه كوسيلة لخلق التعاطف، وبناء الجسور بين الأفراد، وفتح مساحات للحوار والتعبير غير العنيف.

وأقام محمد برطش عددًا من المعارض الفردية في مصر وخارجها، واختير أحد أعماله ضمن 100 فنان في النسخة الافتتاحية لكتالوج «Artists for Peace» في دبي عام 2024.

وعلى هامش المعرض، تُقام ندوة يشارك فيها فنانون ونقّاد وكتّاب، لمناقشة محاور المعرض من زوايا فنية وأدبية وإنسانية وتاريخية.