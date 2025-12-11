الإسكندرية – محمد البدري ومحمد عامر:

تصوير: مصراوي

أغلقت لجان الاقتراع بدائرة المنتزه في محافظة الإسكندرية، في تمام التاسعة من مساء اليوم الخميس، أبوابها أمام الناخبين، إيذانًا بانتهاء التصويت في اليوم الثاني والأخير من جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب 2025، وبدء أعمال فرز الأصوات داخل اللجان الفرعية وسط إجراءات أمنية مشددة.

وشهدت الساعات الأخيرة من يوم التصويت الثاني إقبالًا ملحوظًا من المواطنين على عدد من المقرات الانتخابية، خاصة في مناطق منتزه أول وثان وثالث، حيث جرى تنظيم دخول الناخبين حتى اللحظات الأخيرة قبل الغلق، وسط التزام بالإجراءات التنظيمية.

ويبلغ عدد الناخبين المقيدين بدائرة المنتزه 1,263,674 ناخبًا، موزعين على 152 لجنة فرعية داخل 79 مقرًا انتخابيًا، بإشراف لجنة عامة واحدة، فيما يتنافس 27 مرشحًا على مقعد فردي واحد.

وتتابع غرفة العمليات المركزية بديوان عام محافظة الإسكندرية، بالتنسيق مع غرف العمليات في حيَّي منتزه أول وثان، أعمال الفرز لحظة بلحظة، مع توجيهات مشددة من الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، بسرعة التعامل مع أي مستجدات وضمان سلامة الإجراءات حتى إعلان النتائج.

وكان المحافظ قد أكد خلال متابعته لسير العملية الانتخابية على مدار اليومين، أن المحافظة وفرت كافة التسهيلات لكبار السن وذوي الهمم، مشيدًا بوعي المواطنين وإقبالهم على المشاركة في هذا الاستحقاق الوطني.