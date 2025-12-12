جنوب سيناء تستعد لإعادة انتخابات النواب بين أبرز المرشحين البدويين

جنوب سيناء - رضا السيد:

تستعد محافظة جنوب سيناء لانطلاق جولة الإعادة في انتخابات مجلس النواب بالدائرة الثانية، ومقرها قسم شرطة أول طور سيناء، والمقرر إجراؤها يوم الأربعاء المقبل وتستمر على مدار يومين.

وتشهد الدائرة منافسة قوية بين اثنين من أبرز المرشحين، هما: النائب السابق غريب حسان، والشيخ ماجد ربيع، على المقعد الفردي المستقل.

وينتمي المرشحان إلى أصول بدوية، حيث ينتمي غريب حسان إلى قبيلة المزينة إحدى أكبر وأعرق القبائل في جنوب سيناء، فيما ينتمي ماجد ربيع إلى قبيلة الجرارشة، التي تتمتع كذلك بثقل قبلي كبير.

وتسعى القبيلتان إلى حشد أكبر عدد من الناخبين لصالح مرشحهما، عبر استقطاب أبناء جنوب سيناء الوافدين، إلى جانب الاستعانة بالتكثلات القبلية مع القبائل البدوية الأخرى لتعزيز نسب المشاركة أمام لجان الاقتراع.

ومن المقرر أن تجري جولة الإعادة داخل 9 لجان انتخابية، بواقع 5 لجان بمدينة طور سيناء، ولجنة بمدينة أبو رديس، ولجنة بمدينة أبو زنيمة، ولجنتين بمدينة رأس سدر.

ويبلغ إجمالي عدد الناخبين المقيدين بالدائرة الثانية 67,932 ناخبًا، موزعين على مدن:

رأس سدر: 16,421 ناخبًا

أبو زنيمة: 6,135 ناخبًا

أبو رديس: 5,420 ناخبًا

طور سيناء: 39,966 ناخبًا