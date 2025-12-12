إعلان

إيران تتهم أمريكا بالانخراط في "قرصنة الدولة" في منطقة البحر الكاريبي

كتب : مصراوي

11:47 ص 12/12/2025

المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي

طهران- (د ب أ)

اتهمت إيران الولايات المتحدة بالانخراط في "قرصنة الدولة" في منطقة البحر الكاريبي، وسط تصاعد التوترات بين واشنطن وفنزويلا.

جاءت تصريحات طهران، ردا على احتجاز ناقلة نفط، تردد أنها كانت تحمل نفطا من فنزويلا.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية، إسماعيل بقائي مساء أمس الخميس، طبقا لبيان من وزارته إن القضية ترقى إلى "تجاهل صارخ للقانون الدولي وانتهاك صارخ لمبادئ السلامة والملاحة البحرية

وتعتبر إيران وفنزويلا حليفتين.

وتتهم الولايات المتحدة فنزويلا بالإرهاب المرتبط بالمخدرات،و عززت وجودها العسكري في منطقة الكاريبي إلى أعلى مستوى منذ عقود، كما نفذت سلسلة من الهجمات الجوية الفتاكة على زوارق يشتبه في تهريبها للمخدرات في البحر الكاريبي وشرق المحيط الهادئ.

وأشار ترامب،لدى إعلانه عن احتجاز الناقلة، إلى أن الهجمات البرية قادمة قريبا، لكنه لم يفصح عن أي تفاصيل في هذا الصدد.

