بالأرقام.. الحصر العددي لدوائر أسوان في انتخابات مجلس النواب 2025

الحصر العددي لدوائر أسوان في انتخابات مجلس النواب

أسوان - إيهاب عمران:

أعلنت اللجنة العامة للانتخابات بمحافظة أسوان، الحصر العددي النهائي للدوائر الثلاث التي جرت بها انتخابات مجلس النواب 2025 بالمحافظة.

- الدائرة الأولى - مركز شرطة أسوان

إجمالي الناخبين المقيدين: 421,851 ناخبًا

عدد الحاضرين: 24,525 ناخبًا

الأصوات الباطلة: 1,161 صوتًا

الأصوات الصحيحة: 23,364 صوتًا

- أعلى الأصوات:

مدحت المنصواري: 9,522 صوتًا

شرعي محمد صالح: 4,566 صوتًا

- الدائرة الثالثة - مركز شرطة نصر النوبة

إجمالي الناخبين المقيدين: 81,745 ناخبًا

عدد الحاضرين: 21,445 ناخبًا

الأصوات الباطلة: 573 صوتًا

الأصوات الصحيحة: 20,872 صوتًا

- أعلى الأصوات:

محمد هلال: 7,235 صوتًا

شعبان حسن: 5,111 صوتًا

- الدائرة الرابعة - مركز شرطة إدفو

إجمالي الناخبين المقيدين: 337,135 ناخبًا

عدد الحاضرين: 96,352 ناخبًا

الأصوات الباطلة: 1,947 صوتًا

الأصوات الصحيحة: 94,405 أصوات

- أعلى الأصوات:

محمد أبو الخير: 32,627 صوتًا

الشاذلي الزعيم: 26,582 صوتًا