إعلان

بالأرقام.. الحصر العددي لدوائر أسوان في انتخابات مجلس النواب 2025

كتب : إيهاب عمران

10:37 ص 12/12/2025

الحصر العددي لدوائر أسوان في انتخابات مجلس النواب

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أسوان - إيهاب عمران:

أعلنت اللجنة العامة للانتخابات بمحافظة أسوان، الحصر العددي النهائي للدوائر الثلاث التي جرت بها انتخابات مجلس النواب 2025 بالمحافظة.

- الدائرة الأولى - مركز شرطة أسوان

إجمالي الناخبين المقيدين: 421,851 ناخبًا

عدد الحاضرين: 24,525 ناخبًا

الأصوات الباطلة: 1,161 صوتًا

الأصوات الصحيحة: 23,364 صوتًا

- أعلى الأصوات:

مدحت المنصواري: 9,522 صوتًا

شرعي محمد صالح: 4,566 صوتًا

- الدائرة الثالثة - مركز شرطة نصر النوبة

إجمالي الناخبين المقيدين: 81,745 ناخبًا

عدد الحاضرين: 21,445 ناخبًا

الأصوات الباطلة: 573 صوتًا

الأصوات الصحيحة: 20,872 صوتًا

- أعلى الأصوات:

محمد هلال: 7,235 صوتًا

شعبان حسن: 5,111 صوتًا

- الدائرة الرابعة - مركز شرطة إدفو

إجمالي الناخبين المقيدين: 337,135 ناخبًا

عدد الحاضرين: 96,352 ناخبًا

الأصوات الباطلة: 1,947 صوتًا

الأصوات الصحيحة: 94,405 أصوات

- أعلى الأصوات:

محمد أبو الخير: 32,627 صوتًا

الشاذلي الزعيم: 26,582 صوتًا

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

اللجنة العامة للانتخابات أسوان انتخابات أسوان انتخابات مجلس النواب 2025

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

أمطار تصل لـ"القاهرة".. الأرصاد تُحذر من حالة الطقس خلال الساعات المقبلة