بالأرقام.. الحصر العددي لدوائر أسوان في انتخابات مجلس النواب 2025
كتب : إيهاب عمران
أسوان - إيهاب عمران:
أعلنت اللجنة العامة للانتخابات بمحافظة أسوان، الحصر العددي النهائي للدوائر الثلاث التي جرت بها انتخابات مجلس النواب 2025 بالمحافظة.
- الدائرة الأولى - مركز شرطة أسوان
إجمالي الناخبين المقيدين: 421,851 ناخبًا
عدد الحاضرين: 24,525 ناخبًا
الأصوات الباطلة: 1,161 صوتًا
الأصوات الصحيحة: 23,364 صوتًا
- أعلى الأصوات:
مدحت المنصواري: 9,522 صوتًا
شرعي محمد صالح: 4,566 صوتًا
- الدائرة الثالثة - مركز شرطة نصر النوبة
إجمالي الناخبين المقيدين: 81,745 ناخبًا
عدد الحاضرين: 21,445 ناخبًا
الأصوات الباطلة: 573 صوتًا
الأصوات الصحيحة: 20,872 صوتًا
- أعلى الأصوات:
محمد هلال: 7,235 صوتًا
شعبان حسن: 5,111 صوتًا
- الدائرة الرابعة - مركز شرطة إدفو
إجمالي الناخبين المقيدين: 337,135 ناخبًا
عدد الحاضرين: 96,352 ناخبًا
الأصوات الباطلة: 1,947 صوتًا
الأصوات الصحيحة: 94,405 أصوات
- أعلى الأصوات:
محمد أبو الخير: 32,627 صوتًا
الشاذلي الزعيم: 26,582 صوتًا