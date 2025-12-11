إعلان

ثاني أيام جولة الإعادة.. إقبال في الساعات الأخيرة على لجان دائرة المنتزة بالإسكندرية (صور)

كتب : محمد عامر , محمد البدري

07:52 م 11/12/2025
الإسكندرية – محمد البدري ومحمد عامر:

شهدت لجان دائرة المنتزة بمحافظة الإسكندرية، مساء اليوم الخميس، إقبالًا ملحوظًا من الناخبين على التصويت خلال الساعات الأخيرة من ثاني أيام جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب، وسط إجراءات أمنية مشددة.

ويحق لنحو 1.26 مليون ناخب الإدلاء بأصواتهم في دائرة المنتزة، فيما يتنافس 27 مرشحًا على مقعد فردي بالدائرة.

وتضم دائرة المنتزه لجنة عامة واحدة و79 مقرا انتخابيا تشمل 152 لجنة فرعية، ويبلغ إجمالي عدد ناخبين يبلغ 1,263,674 ناخبا، وتقع جميعها ضمن نطاق أقسام شرطة منتزة أول وثان وثالث.

وأعلنت محافظة الإسكندرية تشكيل غرف عمليات تعمل على مدار 24 ساعة في حيَّي منتزه أول وثان، وربطها مباشرة بالغرفة المركزية في ديوان عام محافظة الإسكندرية، لمتابعة الموقف التنفيذي أولًا بأول والتدخل الفوري حال حدوث أي طارئ خلال يومي العملية الانتخابية.

ووجه الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، بتجهيز أماكن مخصصة لاستراحة كبار السن وذوي الهمم داخل المقرات الانتخابية، مع توفير كراسي متحركة لتسهيل الحركة، وهو ما انعكس على زيادة الإقبال منذ الصباح، وطمأن المواطنين على سهولة المشاركة دون أي معوقات

