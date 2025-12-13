إزالة عقار قديم في السويس لخطورته الداهمة على المواطنين

طبيب يكشف ما رصدته عيناه في جسد عروس المنوفية.. تفاصيل جديدة عن الواقعة

السويس - حسام الدين أحمد:

نفذ حي السويس قرار إزالة عقار خال من السكان، يمثل خطورة داهمه، وذلك حرصا على حياة المواطنين وسكان العقارات المجاورة.

وانتقل العميد أحمد علاء رئيس حي السويس، ومسؤولي الإدارة الهندسية بالحي إلى محل العقار رقم 33 بشارع هدى شعراوي، لتنفيذ القرار خاص بإزالة المبنى الآيل للسقوط، كونه يشكل خطورة داهمة على على المواطنين.

وقال مصدر مسؤول بحي السويس إن قرار الهدم يأتي تنفيذا لحكم المحكمة، بإزالة العقار حتى الأرض، وحرصا على العقارات المجاورة جرت أعمال هدم السقط يدويا لتجنب حدوث أي ضرر في العقارات الملاصقة للمنبى، بينما تم استخدام اللودر لهدم الواجهة في الدور العلوي والارضي.

وأضاف المصدر أن الإدارة الهندسية بالتنسيق مع الجهات المعنية فصلت المرافق عن العقار، وهو غير مأهول بالسكان، وجرى غلق الشارع ومنع مرور السيارات بالتنسيق مع المرور حفاظا على الممتلكات العامة والخاصة.

وأوضح المصدر في تصريح صحفي أن العقار رقم 33 مكون من طابقين، وتركه السكان قبل سنوات بعد تصدع الجدران، وحدوث انهيار جزئي للسقف بالطابق العلوي.

وكشف الفحص وجود الهندسي وجود شروخ طولية وعرضية تفيد بأن العقار يمثل خطورة داهمة على السكان ما استدعى اخلاءه من السكان حينها، وعقب ذلك صدر قرار بإزالة العقار، وجرت إزالة العقار منعا لاستغلاله في أي غرض.