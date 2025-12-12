صحة المنيا: حملات التوعية وصلت لـ 67 ألف مواطن في شهر نوفمبر

المنيا- جمال محمد:

أعلن الدكتور محمود عمر عبدالوهاب، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، عن تحقيق قطاع الثقافة الصحية بالمحافظة إنجازات ضخمة خلال شهر نوفمبر الماضي، من خلال حملات توعوية موسعة استهدفت مختلف الفئات العمرية في مراكز وقرى المحافظة.

وأكد وكيل الوزارة، أن الإدارة، بقيادة الدكتورة ولاء الدين رجائي، نجحت في الوصول إلى 67,146 مواطناً عبر مجموعة متنوعة من الأنشطة التثقيفية، في إطار خطة المديرية لرفع الوعي الصحي وتعزيز السلوكيات الإيجابية لدى المواطنين.

وأوضح عمر أن فعاليات الشهر شهدت تنفيذ 3826 ندوة توعوية داخلية، و1801 جلسة مشورة عامة، إضافة إلى 760 ندوة خارجية، فيما تم تنظيم 222 لقاءً جماهيرياً مباشراً مع المواطنين، بهدف مناقشة القضايا الصحية الأكثر شيوعاً وتقديم الإرشادات الوقائية.

كما أشار إلى أن الإحصائيات أظهرت تفاعلاً واسعاً من السيدات، حيث بلغ عدد المستفيدات 41,991، مقابل 18,540 من الرجال، إلى جانب 6,615 طفلاً، ما يعكس اهتمام الأسر بقضايا الصحة العامة والطفل.

وشدد وكيل وزارة الصحة بالمنيا على أن هذه النتائج تمثل خطوة مهمة نحو بناء مجتمع واعٍ وقادر على مواجهة التحديات الصحية، مؤكداً استمرار المديرية في توسيع نطاق حملاتها للوصول إلى كل مواطن داخل المحافظة، التزاماً بتوجيهات الدولة في تطوير المنظومة الصحية وتحسين جودة الحياة.