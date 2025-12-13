البحث عن شقيقين انهارت عليهما حفرة أثناء التنقيب عن الآثار بالفيوم

طبيب يكشف ما رصدته عيناه في جسد عروس المنوفية.. تفاصيل جديدة عن الواقعة

الفيوم ـ حسين فتحى:

تكثف قوات الإنقاذ التابعة لإدارة الحماية المدنية بالفيوم، تحت إشراف اللواء محمود حمدى مساعد مدير أمن الفيوم للأمن العام جهودها لاستخراج جثامين شقيقين انهارت عليهما حفرة داخل قطعة أرض فضاء بقرية الحادقة بالفيوم.

كان اللواء أحمد عزت مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، تلقى إخطارا من العميد محمود أبو بكر مأمور قسم شرطة مركز الفيوم ، يفيد انهيار حفرة عميقة داخل قطعة أرض فضاء علي شقيقين يقيمان بقرية الحريشى أثناء قيامهما بالتنقيب عن الاثار، بقرية الحادقة.

تبين من التحريات التى قادها العقيد معتز اللواج مفتش مباحث مركز الفيوم ومدينة الفيوم الجديدة، تحت إشراف العميد حسن عبد الغفار رئيس المباحث الجنائية بالفيوم، أن هناك قطعة أرض بنجع الحادقة مملوكة للمدعو / جمعه ي ب - ٥٨ عاما - محصل كهرباء بقطاع الفيوم - مقيم بقرية الصعيدى التابعة لقرية الحادقة .

وأضافت التحريات أنه أثناء قيامه بالتنقيب عن الآثار بالاستعانة بكل من أحمد م ع - ٣٦ عاما سباك ومقيم قرية نزلة الحريشي - مركز الفيوم، وشقيقه حسام - ٤١ عاما- عامل عادي ومقيم بنفس القرية.

أوضحت التحريات، أنه أثناء تواجد الضحايا بقاع الحفرة التى يزيد عمقها عن 10 أمتار حدث انهيار أرضي وانهال فوقهم جزء من جدار الحفرة مما أدى إلى دفنهم فى باطن الأرض.

وأشارت تحريات أجهزة الأمن أنه جرى العثور على أدوات الحفر وهى عبارة عن :( عدد ٣ غلق جلد + خرطوم صرف + شانيور + إزمه + شوكه + جروف + ماتور رفع + توريه).

وأخطرت نيابة مركز الفيوم والتى قررت سرعة انتشال جثث المتوفين وضبط وإحضار صاحب قطعة الأرض ومباشرة التحقيقات.