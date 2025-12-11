الإسكندرية - محمد البدري ومحمد عامر:

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، بإعدام المتهم "ع.ع.ع" شنقًا، ومعاقبة المتهم "ا.ع.م" بالسجن المؤبد، بعد إدانتهما بقتل المجني عليه "م.ع.م" عمدًا مع سبق الإصرار، كما قررت المحكمة براءة كل من "م.ص.ر"، و"ص.ف.ع"، و"ع.م.م" مما نُسب إليهم.

صدر القرار برئاسة المستشار عبد الحي عبد الله بقوش، وعضوية المستشارين أيمن عبد الله أبو غزالة ومحمد سعيد عبد الحميد، وأمانة سر كريم الجنادي.

تعود وقائع القضية إلى ما ورد في المحضر رقم 8247 لسنة 2025 جنايات قسم شرطة العامرية أول، حين تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا بالعثور على جثمان شاب مجهول الهوية داخل أحد المصارف المائية بدائرة القسم.

وبانتقال رجال المباحث، تبين أن الجثمان يعود للمجني عليه "م.ع.م"، وباشرت النيابة العامة التحقيق.

خلافات أسرية قديمة تشعل فتيل الجريمة

كشفت التحقيقات أن المجني عليه كان على خلافات سابقة مع شقيق المتهم الأول، على خلفية إصابة أحد أبناء شقيقه بطلق ناري طائش، وهي الواقعة التي صدر بشأنها حكم قضائي، وبعد خروجه من السجن، تجددت مشاعر الثأر بين الأشقاء وذويهم، ما دفع المتهمين الأول والثاني إلى التخطيط للتخلص من المجني عليه.

وبحسب ما ورد في التحقيقات، قام المتهم الثاني "ا.ع.م" بالاتصال بالمجني عليه، مدعيًا رغبته في تسوية الخلافات المالية بينهما، وتقديم الحماية له من تهديدات أسرية محتملة. وافق المجني عليه على اللقاء، وتوجه إلى مسكن المتهم بمنطقة الهجانة بدائرة القسم.

ادعاء الإدمان واستدعاء فريق من دار علاج نفسي

وكشفت التحقيقات أن المتهم الأول "ع.ع.ع" تواصل مع إحدى دور العلاج النفسي غير المرخصة، مدعيًا أن المجني عليه مدمن مواد مخدرة، وأن أسرته غير قادرة على نقله للعلاج، وبناءً على هذا الادعاء، تم إرسال ثلاثة من العاملين بالدار، هم "م.ص.ر"، و"ص.ف.ع"، و"ع.م.م"، دون علمهم بحقيقة المخطط.

وعند وصولهم، أبلغهم المتهم الأول بوجود المجني عليه داخل غرفة، فقاموا بتجهيزه وحقنه بمادة مخدرة بعد تقييده، تمهيدًا لنقله إلى الدار، وفق ما اعتقدوه.

رصاصة في الرأس داخل السيارة

خلال الطريق، وأثناء مرورهم بمنطقة نائية بدائرة القسم، طلب المجني عليه العودة إلى أسرته، فاستغل المتهم الأول الفرصة، وأشهر سلاحًا ناريًا (طبنجة) في وجهه، وأطلق عليه رصاصة اخترقت جمجمته وأردته قتيلًا في الحال. تناثرت دماء المجني عليه داخل السيارة، ثم قام المتهمان الأول والثاني بإلقاء الجثمان في أحد المصارف المائية ولاذا بالفرار.

براءة العاملين الثلاثة.. حسن النية ينقذهم

أثبتت التحقيقات أن المتهمين من الثالث إلى الخامس لم يكن لديهم علم بنية القتل، وأنهم تصرفوا بحسن نية بناءً على ما أُبلغوا به من المتهم الأول، دون اشتراك فعلي أو علم مسبق بالجريمة.

وبناءً على ما ثبت في الأوراق، قررت النيابة العامة إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات، التي أصدرت حكمها بإعدام المتهم الأول، والسجن المؤبد للثاني، وبراءة الثلاثة الآخرين.