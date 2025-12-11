إعلان

انقطاع المياه 12 ساعة عن مركز دسوق في كفر الشيخ

كتب : إسلام عمار

04:19 م 11/12/2025

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دسوق في كفر الشيخ، اليوم الخميس، عن انقطاع مياه الشرب والصرف الصحي في مدينة دسوق وقراها لمدة 12 ساعة بسبب إجراء الأعمال الخاصة بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمدينة دسوق.

ووفق البيان الصادر عن الوحدة المحلية لمركز ومدينة دسوق، اليوم الخميس، تبين أن سبب انقطاع المياه عن مركز دسوق لمدة 12 ساعة من السادسة مساء الجمعة 12 ديسمبر إلى السادسة صباح السبت 13 ديسمبر 2025 بسبب غسيل وتطهير وتعقيم الخزانات الأرضية بمحطة إنتاج مياه الشرب بمحلة أبوعلي.

ونوهت الوحدة المحلية للمواطنين بضرورة اتخاذ تدابيرهم من المياه خلال فترة انقطاعها ولمدة 12 ساعة.

