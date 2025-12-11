نظرت محكمة جنح مستأنف السويس أولى جلسات الاستئناف المقدم من النيابة العامة على الحكم ببراءة المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا بـ" مسن السويس"، وقررت المحكمة تأجيل نظر القضية لجلسة الأربعاء 17 ديسمبر الجاري لإعلان المتهمين باستئناف النيابة.

وكانت محكمة جنح الجناين الدائرة الثانية، قضت في جلسة 5 نوفمبر ببراءة المتهمين في القضية، إلا أن استئناف النيابة على حكم البراءة من تهمة البلطجة واستعراض القوة، قد يعيد القضية إلى نقطة البداية وفق أحد السيناريوهات المحتملة لما ستقضي به محكمة جنح مستأنف السويس، ومن بينها قبول الاستئناف وإلغاء حكم البراءة.

قرار إحالة المتهمين لمحكمة الجنح في القضية رقم 7918 جنح الجناين لسنة 2025 شمل عدة اتهامات، وجاء في نص القرار انه في يوم 24 أكتوبر 2025، قاما المتهمين بانفسهم باستعراض القوة والتلويح بالعنف واستخدامهم تجاه المجني عليه غريب مبارك عبد الباسط وذلك بقصد ترويعه وفرض السيطرة عليه لمنعه من الدلوف للعقار الخاص به محل سكنه.

وأضاف قرار الإحالة أن المتهمين أحدثا عمداً بالاشتراك فيما بينهم الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي الخاص بالمصاب غريب مبارك عبد الباسط بأن تعدي عليه صفعاً فاعجزه عن أعماله الشخصية لمدة لا تزيد عن عشرين يوماً.

وقدمت نيابة فيصل والجناين مذكرة بالاستئناف على قرار المحكمة، في القضية رقم 7918، والخاصة بتعدي شقيقين على المواطن غريب مبارك عبدالباسط، يوم الجمعة 24 أكتوبر، أمام المنزل الذي يقيم فيه داخل شقة مستأجرة.

ووفقا لنص تحقيقات النيابة العامة اتهم غريب علي وعاصم بالتعدي عليه، وجاء في نص التحقيقات والتي حصل عليها موقع "مصراوي" سؤال غريب ما يلي.

"اللي حصل إن أنا ساكن في الدور الثاني في عمارة رقم 20 - شارع خليفه إسماعيل - منطقة السيد هاشم - حي الجناين بقالي 36 سنة، وقاعد فيها مع عائلتي اللي مكونه من 7 أفراد والشقه دي ايجار قديم، وأنا ماجرها من صاحب البيت اللي اسمه: غريب مصطفى علي ومكنش في معايا أي مشكله خالص طوال الفتره دي لحد من يوم الاثنين اللي فات"

وأضاف غريب: "لقيت عاصم غريب جاي وبيقولي إن إبني سرق الشقه بتاعتهم اللي هما عاملينها مخزن، و الشقه دي مكانها في الدور الثالث في نفس العمارة اللي انا قاعد فيها، وهو وقتها كان معاه فيديو على التليفون متصور من كاميرة الشقة نفسها وباين فيها واحد ملتم ومستخبى في الهدوم إلى لابسها، وكان شايل شنطه في ايده وبيقولي ان ده ابنى محمد و هو اللي سرق المخزن بتاعنا وانا قولتله لا يبني ده مش محمد ابني واحنا معملناش كده وليه نعمل كده معاك.

وتابع غريب في التحقيقات: "وكمان قولتله ان الوقت ده محمد كان نايم في البيت وساعتها أخذ بعضه ومشي و بعدها بحوالي ساعة كده لقيت على جايب ناس تحت البيت، وانا نزلته عشان اشوف ايه الموضوع بالضبط ونزلت اتكلمت مع علي وقالي ان محمد هو اللي سرق المخزن بتاعهم، وانا قولتله طب انا هجيبلك محمد وشوف معاه الموضوع ده بقى وفعلا كلمت محمد ابني وقولتله تعالي يابني عشان نحل الموضوع ده ما بينا.

وروى غريب انه تعرض للمنع من دخول منزله، وقال في نص التحقيقات: " أنا قولتله إني عايز اجيب العلاج وأمشي بس قالى لا مفيش دخول وبعدين راح كلم علي اخوه في ثانیه، ولقيته قدامي وصل عند العمارة فضل يزعج ويشتم فيا وأنا بقوله عيب عليك أنا راجل كبير قد أبوك، راح ضريبي بالقلم مرتين على وشي والكلام ده كان في ناس كتير واقفين، بس هما من طرفه وبعدين أنا لقيت الناس اتلمت واللي اسمه على ده اختفى من قدامي، والناس كلها جت حواليا لحد ما بعدها على طول لقيت النجدة وصلت واخدوني وطلعوا بيا على القسم عاش أعمل محضر و قالولي اني لازم اجي النهاردة النيابة عشان اتسأل.

وكانت محكمة جنح الجناين الدائرة الثانية قضت في أولي جلسات القضية الأربعاء قبل الماضي، ببراءة المتهمين، وقررت انقضاء الدعوى الجنائية في تهمتي الضرب، والسب والقذف، بعد تنازل المجني عليه غريب مبارك عن الاتهام بالضرب، والتصالح مع المتهمين، وبرأت المحكمة المتهمين من تهمة البلطجة، واستعراض القوة.

وخلال الجلسة استمعت هيئة المحكمة لمرافعة النيابة العامة وبدأ ممثل النيابة مرافعته بالتأكيد على أن وقوف النيابة اليوم هو لتدافع عن الحق في وجه الباطل وعن الضعف في القوة.

وركز ممثل النيابة العامة بالسويس على فداحة الجرم ورمزيتة، واصفاً إياه بـ "جريمة هزت المجتمع"، وبدأ ممثل النيابة مرافعته بالتأكيد على أن وقوف النيابة اليوم هو "لتدافع عن الحق في وجه الباطل وعن الضعف في القوة".

