إعلان

تطهير ترعة ساحل مرقص بشبراخيت استجابة لشكوى الأهالي -صور

كتب : أحمد نصرة

02:56 م 11/12/2025
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    تطهير ترعة ساحل مرقس
  • عرض 4 صورة
    ترعة ساحل مرقس
  • عرض 4 صورة
    إزالة ورد النيل من ترعة ساحل مرقص

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

استجابت الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبراخيت، بمحافظة البحيرة، لشكوى الأهالي بشأن تراكم المخلفات وورد النيل داخل مجرى ترعة ساحل مرقص، حيث جرى تنفيذ أعمال تطهير شاملة بالتنسيق مع هندسة ري شبراخيت، لضمان انسياب المياه والحفاظ على الشكل الحضاري.

وشملت الأعمال رفع وإزالة ورد النيل والمخلفات ونواتج التطهير باستخدام معدات الري والحفارات، إلى جانب مشاركة معدات الوحدة المحلية من سيارات وقلابات.

وأكدت الدكتورة جاكلين عازر محافظة البحيرة، استمرار المتابعة الميدانية لكافة الشكاوى والبلاغات الواردة من المواطنين، والتعامل معها بسرعة وجدية لضمان رفع كفاءة الخدمات المقدمة للأهالي.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

تطهير ترعة ساحل مرقص البحيرة ورد النيل

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

ساويرس: تنمية مهارات الشباب يرفع رواتبهم لـ15 ألف جنيه وهو الحد الأدنى للمعيشة
اصطياد تمساح الزوامل بعد أسبوع من البحث والهدوء يعود للشرقية -صور
بعد تأثيرها على قبرص واليونان.. هل تتأثر مصر بـ"العاصفة بايرون"؟