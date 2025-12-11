تطهير ترعة ساحل مرقص بشبراخيت استجابة لشكوى الأهالي -صور

محافظ أسوان: رصدنا خروقات بسيطة في الانتخابات وتعامل الأمن كان سريعًا -فيديو

استجابت الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبراخيت، بمحافظة البحيرة، لشكوى الأهالي بشأن تراكم المخلفات وورد النيل داخل مجرى ترعة ساحل مرقص، حيث جرى تنفيذ أعمال تطهير شاملة بالتنسيق مع هندسة ري شبراخيت، لضمان انسياب المياه والحفاظ على الشكل الحضاري.

وشملت الأعمال رفع وإزالة ورد النيل والمخلفات ونواتج التطهير باستخدام معدات الري والحفارات، إلى جانب مشاركة معدات الوحدة المحلية من سيارات وقلابات.

وأكدت الدكتورة جاكلين عازر محافظة البحيرة، استمرار المتابعة الميدانية لكافة الشكاوى والبلاغات الواردة من المواطنين، والتعامل معها بسرعة وجدية لضمان رفع كفاءة الخدمات المقدمة للأهالي.