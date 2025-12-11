

كتب- محمود الشوربجي وأحمد عادل:

ناشد المستشار أحمد بنداري، المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، المواطنين المقيدين في قاعدة بيانات الدوائر الثلاثين الملغاة بالمشاركة والنزول للتصويت.

وأكد خلال مؤتمر صحفي، عدم السماح لأي طرف بالتأثير على رغبة المواطنين في انتخابات من يُمثلهم بجملس النواب.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن التصويت يستمر من التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساءً، مع تخصيص ساعة راحة من الثالثة إلى الرابعة، داعية الناخبين للمشاركة واختيار من يرونه قادرًا على أداء مهام التشريع والرقابة.

وتُجرى الانتخابات في 30 دائرة موزعة على 10 محافظات، بإجمالي 58 مقعدًا داخل 2372 لجنة فرعية، بينما يبلغ عدد الناخبين المقيدين بهذه الدوائر 16.043.297 ناخبًا.

