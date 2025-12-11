أجلت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، الدعوى المقامة من اليوتيوبر "موسيلفا" ضد الإعلامية "منى عبدالوهاب" في اتهامها بسرقة فكرة برنامج يقدمه الأول على منصة رقمية، لجلسة 2 فبراير المقبل.

وكشفت تحقيقات الدعوى المدنية رقم 1761، أن اليوتيوبر محمد علي المعروف بـ"موسيلفا"، أنه صاحب فكرة ومبتكر برنامج "على المسرح"، ويقدمه عبر قناته على موقع التواصل الاجتماعي يوتيوب وتطبيقات أخرى.

وأضاف "موسيلفا" أن الذي كان يقدمه على منصات التواصل الاجتماعي كان مصدر رزقه قبل أن يلقى القبض عليه واتهامه بنشر أخبار كاذبة، وبعد حصوله على حكم بالبراءة فوجئ بتقديم الإعلامية منى عبدالوهاب لبرنامج يحمل نفس أسم وفكرة برنامجه على إحدى القنوات الفضائية.