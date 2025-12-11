إعلان

أكاديمية الشرطة تنظم محاضرتين بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان

كتب : علاء عمران

12:37 م 11/12/2025

أكاديمية الشرطة -أرشيفية

نظمت أكاديمية الشرطة، ممثلة في كلية الشرطة، محاضرتين توعويتين بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، الذي يوافق 10 ديسمبر من كل عام.

وهدفت المحاضرتان إلى تعريف طلبة الكلية بكافة تخصصاتهم بمبادئ حقوق الإنسان، بما في ذلك التزام الدولة بها كمبادرة وطنية، وانعكاس الإرادة السياسية في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في محاورها الأربعة: الحقوق السياسية والمدنية، الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، حقوق المرأة والطفل والشباب وذوي الهمم، وحقوق كبار السن، مع التركيز على تحسين حياة جميع الفئات دون أي تمييز.

وأكدت المحاضرات حرص وزارة الداخلية على تطوير قدرات العاملين بها، وتعزيز وعيهم بحقوق الإنسان ومبادئها الأساسية.

أكاديمية الشرطة اليوم العالمي لحقوق الإنسان محاضرة توعوية

