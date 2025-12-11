

الدقهلية- رامي محمود:

كشف عصام محمود عبدالحميد، المحامي بالنقض، تفاصيل الحكم الصادر لموكله وليد شوقي شاكر حسب الله، بإدراجه كمرشحا ضمن جولة الإعادة بالدائرة الرابعة مقرها "طلخا- نبروة" بمحافظة الدقهلية.

قال المحامي فى بث مباشر على الصفحة الرسمية لـ"مصراوي"، إن عدد اللجان الفرعية على مستوى الدائرة 66 لجنة فرعية، إذ خاض موكله انتخابات الجولة الأولى من المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2025، وحصل على أعلى الأصوات في معظم اللجان الفرعية، وأعلنت المطعون ضدها نتيجتها بإعلان حصر عددي من اللجنة العامة يخالف الثابت بالمستندات ومحاضر الفرز باللجان الفرعية، ولم يدرج اسم الطاعن في جولة الإعادة.

وأضاف المحامي الحاصل على الحكم الصادر من الإدارية العليا، أن مذكرة الطعن التي تقدم بها أثبت خلالها وجود مخالفات تمثلت في منع مندوبي موكله من حضور عملية الفرز المجمعة باللجنة العامة، بالإضافة إلى الخطأ في احتساب الأصوات التي حصل عليها المرشحين والخطأ في عملية الفرز وتجميع الأصوات الواردة من اللجان الفرعية.

وقال إن مرشحة وفقا للحصر العددي وفرز الأصوات تبين حصوله على 13832 بينهم 213 صوتًا من أصوات المصريين بالخارج، وبناءً عليه يغدو قرار الهيئة الوطنية للانتخابات المطعون فيه بما تضمنه من عدم إدراج اسم الطاعن ضمن كشوف المرشحين الذين يخوضون جولة الإعادة فيما بينهم بانتخابات مجلس النواب 2025 بالنظام الفردي.

ولفت إلى أن إدراج اسم المرشح رقم 4 بكشف الإعادة وهو "إبراهيم أبو المعاطي السيد الفضالي" وشهرته "إبراهيم الفضالي"، غير قائم على سبب صحيح من الواقع والقانون متعينا القضاء بالغائه في هذا الشق، إذ أنه يتم إدراج اسم الطاعن "وليد شوقي شاكر حسب الله" بدلا منه في الكشوف، وهو ما أخذت به هيئة المحكمة وأصدرت حكمها بعد فحصها كافة الأوراق وماحضر الفرز والتي أثبتت صحة ادعائتنا.

كانت الإدارية العليا قد قضت مساء أمس بقبول الطعن المقدم من المرشح وليد شوقي شاكر حسب الله، وشهرته وليد شوقي شاكر، المرشح عن الدائرة الرابعة مقرها مركز "طلخا - نبروة" بمحافظة الدقهلية بإدراج اسمه ضمن كشوف المرشحين ضمن جولة الإعادة مع استبعاد المرشح رقم 4 بالكشف وهو "إبراهيم أبو المعاطي السيد الفضالي، وشهرته إبراهيم الفضالي".