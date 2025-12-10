أول تعليق من رئيس رابطة الدوري السعودي على مفاوضات محمد صلاح

كتب- محمد عبدالهادي:

بات مستقبل النجم الدولي محمد صلاح، محل جدل الكثير في الوسط الرياضي بالفترة الماضية، وذلك بعد أزمته الأخيرة مع مدربه آرني سلوت المدير الفني للفريق ليفربول.

ومع اهتمام العديد من الأندية بضم صلاح بعدما لوح في تصريحاته الأخيرة بامكانية رحيله عن ليفربول، يبرز اسم الدوري السعودي كأكثر الدوريات المهتمة بالتعاقد معه وهو ما ظهر خلال السنوات الماضية.

وفي أول تعليق للرئيس التنفيذي لرابط الدوري السعودي عمر مغربل بعد أزمة صلاح وسلوت قال "مغربل"، خلال الجلسة الحوارية بعنوان النموذج السعودي: " الدوري السعودي أصبح خيارًا قويًا لنجوم كرة القدم.

وتابع: " بالتأكيد محمد صلاح مرحب به في الدوري السعودي ولكن الأندية هي المعنية بالمفاوضات وصلاح ضمنهم".

وواصل عمر مغربل: "الرابطة لا تتدخل في اختيار اللاعبين للأندية، ولكننا نساعدهم في اتخاذ القرارات الفنية الصحيحة التي تناسب احتياجات فرقهم.

واختتم تصريحاته: "الكرة السعودية أصبحت محط أنظار واهتمام العالم كله، وهو ما يكشف مدى التطور الملحوظ في الدوري، والذي بات على إثره وجهة لانتقال النجوم الكبار".