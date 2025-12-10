مدبولي: أخبار إيجابية خلال اليومين القادمين بشأن الاقتصاد المصري

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أنه عقد اجتماعًا مع بعثة صندوق النقد الدولي اليوم الأربعاء، وأن الأمور تسير بشكل جيد مع الصندوق.

وقال "مدبولي"، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي، إنه ستكون هناك أخبار إيجابية خلال اليومين القادمين.

وأضاف أنه، بناءً على تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، يتم وضع رؤية متكاملة لقرارات من شأنها تحقيق نمو أسرع للاقتصاد المصري.

وتطرق رئيس الوزراء إلى جولاته في المصانع ولقاءاته مع العاملين فيها.